Abp Marek Jędraszewski podczas piątkowej mszy św. w intencji ojczyzny podkreślał, że toczy się "spór o miejsce suwerennej Polski w ramach Unii Europejskiej, zwłaszcza spór dotyczący tego, jaki mamy przyjąć - jako Polska - wymiar ideowy i moralny".

Jak zaznaczał metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w homilii wygłoszonej podczas piątkowej mszy św. w intencji ojczyzny w katedrze wawelskiej, dziś "znowu jesteśmy świadkami, ale także uczestnikami dramatu, który rozgrywa się między pragnieniem tego, co nasze, a tym, co musimy naszej matce ojczyźnie dać z siebie".

"To dramat, który odnosi się do Polski jako do naszego dobra wspólnego, w wymiarze zewnętrznym. Spór o miejsce suwerennej Polski w ramach Unii Europejskiej, zwłaszcza spór dotyczący tego, jaki mamy przyjąć - jako Polska - wymiar ideowy i moralny, a także polityczny i ekonomiczny, w którym ma żyć i rozwijać się Polska" - podkreślał abp Jędraszewski.

Jak ocenił, jest to także "dramat, który odnosi się do dobra wspólnego w wymiarze wewnętrznym". "Spór między dążnością do osiągnięcia materialnych, czysto indywidualnych korzyści, a koniecznością opowiedzenia się za wyższymi nam wartościami - za dobrem całego naszego narodu" - podkreślił.

Wskazywał, że - "zdając sobie sprawę z tych współczesnych napięć - musimy wrócić do rzeczy fundamentalnych", wśród których wymienił dobro wspólne. Jest nim - według abp. Jędraszewskiego - "naród i polskie państwo, wbrew czysto indywidualistycznej, zatomizowanej koncepcji społeczeństwa, gdzie liczy się - i za wszelką cenę jest wynoszony - egoizm i interes osobisty".

Abp Jędraszewski mówił także, że "konieczność dialogu zaczyna się od wzajemnego szacunku, a ten szacunek zaczyna się od gotowości przyjęcia obiektywnej prawdy, a nie fake newsów". Wzywał do odrzucenia sposobu myślenia, w myśl którego "polityka to kłamstwo, które szybko biegnie, bo trzeba je zastąpić kolejnym kłamstwem".

"Tak prowadzona polityka uniemożliwia jakikolwiek dialog, jakiekolwiek porozumienie. Tak rozumiana polityka (...) usuwa możliwość jakiekolwiek sensownego porozumienia się, gdy chodzi o dobro ojczyzny" - podkreślił abp Jędraszewski. Ocenił również, że "trzeba wrócić do ducha solidarności, solidaryzmu".

W mszy św. w katedrze wawelskiej, będącej częścią obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja, wzięli udział m.in. wicepremierzy Beata Szydło i Jarosław Gowin. Po nabożeństwie wyruszył patriotyczny pochód, który z Wawelu przejdzie na pl. Matejki. Tam też - przed Grobem Nieznanego Żołnierza - zostaną złożone wieńce. Odbędzie się również ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych oraz aktów nadania obywatelstwa polskiego.

