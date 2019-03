Abp Jędraszewski zabrał głos w sprawie deklaracji LGBT

Konstytucja mówi, że wychowanie dzieci leży w gestii ich rodziców. Państwo nie ma prawa ingerować w tak delikatną rzeczywistość, jaką jest wrażliwość seksualna dziecka – powiedział PAP wiceprzewodniczący KEP abp Marek Jędraszewski, odnosząc się do tzw. deklaracji LGBT+.

Zdjęcie Abp Marek Jędraszewski /Jan Graczyński /East News

W połowie lutego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał tzw. deklarację LGBT+. W dziedzinie edukacji dokument zawiera m.in. wprowadzenie zgodnej ze standardami i wytycznymi WHO edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej w każdej szkole.

Reklama

Zdaniem abpa Jędraszewskiego konstytucja wyraźnie stwierdza, że wychowanie dzieci i młodzieży leży w gestii ich rodziców.

"Państwo nie ma prawa ingerować w tak delikatną rzeczywistość dziecka, jaką jest jego dojrzewanie i jego wrażliwość seksualna. To jest odpowiedzialność rodziców, to są prawa rodziców i żadna instytucja, także państwowa, nie może się na te prawa rodzicielskie targać. Chcę z całą mocą podkreślić, że to wynika z naszej konstytucji" - zaznaczył.

W opinii wiceprzewodniczącego KEP podejmowanie takich działań "narusza intymność i niewinność dzieci, począwszy od okresu przedszkolnego". "To jest coś, co musi budzić jednoznaczny sprzeciw" - ocenił.