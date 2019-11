Abp Juliusz Paetz nie żyje

15 listopada zmarł abp Juliusz Paetz - poinformowała Archidiecezja Poznańska. Był metropolitą poznańskim w latach 1996-2002. Miał 84 lata.

Abp Juliusz Paetz

Pogrzeb odbędzie się w formie ściśle prywatnej w katedrze poznańskiej - przekazała Archidiecezja Poznańska.

"Miejsce pochówku, jak również forma pogrzebu, zgodne z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 1178, kan. 1242), zostały ustalone w wyniku konsultacji ze Stolicą Apostolską i Nuncjaturą Apostolską w Polsce oraz Rodziną Zmarłego" - przekazano w komunikacie.



Jak podaje nieoficjalnie "Gazeta Wyborcza", kilka tygodni temu arcybiskup trafił do szpitala, ale jego stan był tak słaby, że zdecydowano się na jego wypisanie. Ostatnie tygodnie życia spędził w domu domu sióstr służebniczek w Pleszewie.



Abp Juliusz Paetz urodził się w 1935 r. w Poznaniu. Funkcję metropolity poznańskiego objął w 1996 r. i sprawował ją do 2002 r.



W 2002 r. Paetz został oskarżony o molestowanie kleryków i księży. Metropolita oficjalnie zaprzeczał zarzutom, ale odszedł ze stanowiska.



Stolica Apostolska nałożyła na niego zakazy liturgiczne, a z czasem zakazała mu także udziału w publicznych uroczystościach. Mimo to pojawiał się na kościelnych uroczystościach.