Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski skomentował oświadczenie, jakie prezydent USA Donald Trump wystosował z okazji 40-lecia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Zdjęcie Abp Marek Jędraszewski /Jacek Dominski/ /Reporter

W poniedziałek Jędraszewski proszony w radiowej Trójce o komentarz do tego, że prezydent USA Donald Trump pamiętał o 40-leciu pielgrzymki papieża do Polski, a przywódcy europejscy - nie, zwrócił uwagę, że Trump nie jest katolikiem.

Jak ocenił metropolita, prezydent USA "potrafił uczciwie spojrzeć na naszą niedawną, chociaż już 40 lat trwającą przeszłość, historię". Przyznał także, że dziwiłby się - "patrząc na to, co się dzieje w Europie, kiedy celowo, programowo wycina się chrześcijańskie korzenie z naszej świadomości" - gdyby współcześni przywódcy europejscy do tego wydarzenia nawiązali.

"Dzisiaj obchodzimy 40. rocznicę historycznej mszy św. Jana Pawła II 2 czerwca 1979 roku w Warszawie, otwierającej dziewięciodniową wizytę w Polsce, która zmieniła bieg historii. Pamiętając długą walkę narodu polskiego z komunizmem, przyznajemy również, że miliony ludzi żyją teraz w wolności dzięki świętemu papieżowi Janowi Pawłowi II i jego niezwykłemu życiu jako ucznia Jezusa Chrystusa i obrońcy ludzkiej godności i wolności religijnej" - głosi niedzielne przesłanie Donalda Trumpa.

Podczas radiowego wywiadu metropolita krakowski podkreślił, że gdyby nie pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1979 r. to "naprawdę nie byłoby Solidarności 80 r." Jak przypomniał, o pielgrzymce tamtej mówi się, że było to "dziewięć dni, które wstrząsnęły komunizmem".