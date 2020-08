Abp Skworc do kobiet: Drogą Kościoła, państwa i samorządu jest rodzina

Drogą Kościoła, państwa i samorządu jest rodzina - mówił w niedzielę metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w przesłaniu społecznym skierowanym do kobiet. Ocenił, że wypaczanie wielkiej roli społecznej matek i żon jest poważnym zaburzeniem cywilizacyjnym.

Zdjęcie Abp Wiktor Skworc /LUKASZ KALINOWSKI /East News



Reklama

Podczas dorocznej Pielgrzymki Kobiet i Dziewcząt do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich arcybiskup wezwał do promowania rodziny oraz dziękował politykom i samorządowcom, którzy na fundamencie rodziny budują przyszłość.

- Dziękujemy prezydentowi RP, który w orędziu na początku drugiej kadencji powiedział: Rodzina to nasze największe dobro. Musimy czynić wszystko, aby rodzinę chronić i dbać o warunki dla jej rozwoju. Dlatego podpisałem Kartę Rodziny oraz zobowiązałem się do utrzymania wszystkich programów społecznych, które zostały wprowadzone podczas mojej prezydentury - a także do ich rozwijania - cytował głowę państwa metropolita.

- Takie będzie nasze społeczeństwo, jego przyszłość, jakie będą rodziny. Stąd troska o rodzinę należy do fundamentalnych zadań państwa, samorządu i Kościoła. Tak jak kiedyś św. Jan Paweł II przypominał, że człowiek jest drogą Kościoła, tak musimy dzisiaj przypominać że drogą Kościoła, państwa i samorządu jest rodzina - mówił abp Skworc, zauważając, że obecnie "jesteśmy świadkami podejmowania natarczywych prób narzucania nowego porządku prawnego, sprzecznego z naturalnym ładem świata i chrześcijańskimi wartościami".

- Rodzina naturalna jest zbudowana na małżeństwie kobiety i mężczyzny, a każdy człowiek jako dar Boży jest niekwestionowaną wartością - od poczęcia do naturalnej śmierci. Takie są nienaruszalne fundamenty chrześcijańskiej cywilizacji, które wpisane są w także w porządek prawny naszego państwa. Broniąc rodziny i godności człowieka, stoimy również na straży polskiej Konstytucji i tożsamości europejskiej - dodał metropolita.

Zaznaczył, że "chrześcijańska życzliwość wobec każdego człowieka, otwartość, sympatia i tolerancja, jaką otaczamy różnorodność form życia społecznego, nie może oznaczać zgody i przyzwolenia dla marginalizacji znaczenia, roli społecznej i funkcji rodziny naturalnej w życiu każdego człowieka i całego naszego społeczeństwa".



W tym roku, w związku z zagrożeniem epidemicznym, uroczystości dorocznej pielgrzymki kobiet zorganizowano w piekarskiej bazylice, a nie na pobliskim kalwaryjskim wzgórzu - do Piekar Śląskich przybyły jedynie przedstawicielki pielgrzymujących co roku kobiet. Pozostałe mogły śledzić przebieg pielgrzymki dzięki transmisjom w radiu, telewizji i internecie.