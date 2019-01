Polska powinna się zbliżać kulturowo, cywilizacyjnie i gospodarczo z Białorusią, wojska amerykańskie nie powinny stacjonować w naszym kraju, a Angela Merkel i Jean-Claude Juncker mają krew na rękach. Po tym jak Adam Andruszkiewicz został sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, jego wypowiedzi zyskały nowe życie.

Zdjęcie Adam Andruszkiewicz /Adam Chełstowski /Agencja FORUM

Jak tłumaczono w rządzie, Adam Andruszkiewicz cieszy się dużymi zasięgami w serwisach społecznościowych, stąd na cyfryzacji zna się jak mało kto. On sam podkreśla, że o jego kompetencjach świadczy fakt, iż posiada wyższe wykształcenie.

Rzeczywiście, Andruszkiewicz ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w Białymstoku. Pracę magisterską pisał o relacjach z Białorusią. Wiceminister cyfryzacji opowiada się zresztą za zacieśnianiem stosunków z tym krajem:

"Uważam, że powinniśmy się zbliżać kulturowo, cywilizacyjnie i gospodarczo z Białorusią" - podkreślał jeszcze jako poseł Kukiz'15, zrzymając się na Unię Europejską, która "każe nam się skłócać z Białorusią".

Andruszkiewicz pozostaje wysoce eurosceptycznym politykiem i urzędnikiem.

"Musimy bez kompleksów mówić, że nie chcemy żadnej Europy i imigracji tutaj, nie chcemy żadnego multikulturalizmu. Nie chcemy i koniec. Ponieważ ja dzisiaj widzę, jak wyglądają miasta takie jak Wiedeń, jak Bruksela, jak Londyn, jak Paryż" - mówił w maju 2015 r. na wiecu Młodzieży Wszechpolskiej w Białymstoku.

Zachód kojarzy się Andruszkiewiczowi jednoznacznie - z zamachami i muzułmańskimi imigrantami.

"Pani Merkel czy pan Macron mówili, że trzeba przyjmować imigrantów i potem mieli pogrzeby ludzi pomordowanych w zamachach. To nie jest tak, że Zachód jest wyrocznią, panem Bogiem, który siedzi i mówi, a to co powie pan Timmermans, to mamy się do niego pomodlić, wdrożyć grzecznie, bo on tak sobie życzy" - krytykował w zeszłym roku na antenie TVP Info, gdzie był nader częstym gościem.

"Uważam, że europejscy politycy, tacy jak pani Merkel czy pan Juncker, mają dziś na rękach krew niewinnych ludzi" - zarzucał w 2017 r. na łamach serwisu tvp.info.

"Zachód -> islamiści -> zamachy" to od lat wiodący trop w retoryce wiceministra cyfryzacji.

"Wczoraj wrzuciłem na swojego Facebooka zdjęcie, jak wyglądają zachodnie miasta, zachodnie jarmarki bożonarodzeniowe, które są otaczane przez wielkie betonowe zapory, które mają osłaniać mieszkańców zachodnich miast przed zamachami, przed islamskimi imigrantami, którzy mordują ludzi na ulicach" - przypomniał Andruszkiewicz po ataku w Strasburgu.

Jednocześnie jest Andruszkiewicz lokalnym patriotą:

"Najzdrowsza tkanka jest w Polsce wschodniej. Nie w żadnej 'warszawce'. Nie w żadnych pedalskich knajpach przy tęczy. Tam nie ma zdrowej Polski. Tu jest zdrowa Polska" - podkreślał na wspomnianej manifestacji z 2015 r.

Nowy wiceminister uważa, że siła kraju musi pochodzić z wewnątrz, nie z zewnątrz. I dlatego opowiada się przeciwko stacjonowaniu wojsk amerykańskich w Polsce.

"Toczy się dyskusja geopolityczna w Polsce: jakie państwa mają w Polsce stacjonować. Niedawno wyzbyliśmy się wojsk sowieckich. Ja odpowiadam: żadne wojska" - wyjaśniał.

O Andruszkiewiczu po raz pierwszy zrobiło się głośno, gdy wyszło na jaw, że w 2016 r. pobrał 40 tys. złotych ryczałtu na paliwo, choć nie posiada ani samochodu, ani nawet prawa jazdy.

"Wszyscy korzystają na takich samych zasadach. Natomiast tylko mnie zaatakowano i zrobiono ze mnie takiego czarnego luda w tej materii, i to jest głęboko niesprawiedliwe" - żalił się w "Super Expressie", podkreślając, że jego zachowanie było w pełni legalne. W 2017 r. pobrał "kilometrówkę" ponownie.

O opozycji Andruszkiewicz nie ma najlepszego zdania.

"Jesteście żenującymi marionetkami wrogów naszej kochanej Ojczyzny. Idźcie sobie do Bundestagu!" - wzywał na Twitterze.

Innym razem przewidywał na Twitterze, co się stanie, gdy obecna opozycja wróci do władzy:

"Totalni od rana wściekle bronią komunistów, ich przywilejów i czerwonych nazw ulic. Jeśli wrócą do władzy, to zwykłym Polakom podwyższą wiek emerytalny i zabiorą 500 plus, natomiast SB-kom przywrócą wysokie emerytury i będą ich czcić z honorami - jak Jaruzelskiego".

"Dziś Polska jest najbezpieczniejszym krajem w UE. Jednak jeśli pozwolimy w przyszłym roku wrócić PO do władzy, to takie tragedie jak zamach we Francji mogą również zacząć dziać się w Polsce" - przestrzegał.

Personifikacją zarówno opozycji jak i Unii Europejskiej, do których Andruszkiewicz, jak widać powyżej, ma stosunek krytyczny, jest Donald Tusk.

"Ze swej strony na pewno będę chciał zablokować powrót Tuska do Polski" - zadeklarował na łamach dziennik.pl w grudniu.

Stosunek do opozycji i rozwód z macierzystym klubem Kukiz'15 sprawiły, że Andruszkiewicz zaczął się politycznie zbliżać do środowiska PiS. Udzielając wywiadów, nie mógł się na chwalić rządu, na Twitterze udostępniał posty z profilu "Popieramy Premiera Mateusza Morawieckiego", a ostatnio konkludował triumfalnie:

"Nie będzie podwyżek cen prądu! Premier M. Morawiecki zablokował podwyżki cen prądu i mimo zaniedbań opozycji totalnej nie zapłacimy więcej".

Trzy dni później został wiceministrem cyfryzacji.

"Myślę, że charakteryzuje się wnikliwością, jeśli chodzi o analizy polityczne" - komplementował nowego kolegę wiceminister kultury Jarosław Sellin.

(mim)