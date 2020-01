"Polska już dawno powinna zawiesić funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej" - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. RPO wskazał także "moment refleksji", który jego zdaniem, Polska przegapiła.

Zdjęcie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Przypomnijmy, że we wtorek KE zdecydowała, że występuje do TSUE o zablokowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jeśli TSUE przychyli się do tego wniosku, Izba zostanie zawieszona.

Pytany o sprawę Adam Bodnar, powiedział, że władze Polski "już dawno powinny zawiesić Izbę".

"Na koniec będzie to musiało oznaczać konieczność zmiany ustawowej i naprawienie funkcjonowania systemu dyscyplinarnego sędziów. Myślę, że zanim pojawi się zmiana ustawowa, to nastąpi takie faktyczne wymuszenie tego, że Izba Dyscyplinarna przestanie funkcjonować" - dodał.

RPO wskazał także, że zanim KE skierowała swój wniosek do TSUE, poprzedzały go ostrzeżenia, z którymi "Polska nic nie zrobiła". "To był moment na refleksję, że coś jest nie tak" - dodał.