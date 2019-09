"Jako RPO nie chciałbym uczestniczyć w kampanii wyborczej, ani w przedwyborczej grze. Jestem urzędnikiem państwowym, który realizuje swoje konstytucyjne zadania" - powiedział w środę w Sejmie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Zdjęcie Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w Sejmie /Leszek Szymański /PAP

W środę w nocy Adam Bodnar przedstawił w Sejmie informacje o działalności RPO oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2018 r.

RPO zauważył, że termin złożenia sprawozdania RPO przypadł w tym roku w szczycie kampanii wyborczej. "Jako rzecznik nie chciałbym uczestniczyć w kampanii wyborczej, ani w przedwyborczej grze. Dla mnie się liczy tylko to, jak są chronione i realizowane prawa człowieka oraz prawa i wolności obywatelskie" - podkreślił.

"Proszę nie traktować mnie w charakterze konkurenta czy sojusznika w wyborach, proszę nie używać składanej przeze mnie informacji rocznej w celach instrumentalnych, bo jestem urzędnikiem państwowym, który realizuje swoje konstytucyjne zadania" - oświadczył Bodnar.

W informacji RPO zawarł - jak sam ocenił - 15 konkretnych problemów z zakresu wolności i praw obywatelskich wymagających pilnego rozwiązania.

Wśród nich znalazły się m.in. problem smogu oraz podpalania wysypisk, realizacja praw rodzicielskich, wykluczenie społeczne, sytuacja osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, problem stosowania przemocy na posterunkach policji.

RPO wskazywał również na dostęp do mieszkań socjalnych oraz na jakość tych mieszkań, a także na brak systemowych rozwiązań dla problemów osób w kryzysie bezdomności. Nawiązywał również do reformy edukacji, w kontekście której przekonywał o problemach z rekrutacją oraz pogorszeniem się jakości nauczania. Zwrócił również uwagę na konieczność wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej.

Milewski (PiS) o dwóch różnych spojrzeniach

"Czytając raport mam takie przeczucie, że żyjemy - pan rzecznik i ja - w dwóch różnych państwach. Pana kraj jest opanowany przez bezprawie, narastające zagrożenia dla praw człowieka i obywatela, kryzys rządów prawa i ładu konstrukcyjnego" - mówił Daniel Milewski (PiS), zwracając się w Sejmie do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. "Moja Polska natomiast jest krajem, w którym żyją wolni i odpowiedzialni ludzie. Ich głos jest słyszany, wolny i swobodnie wypowiadany. Mają prawo do aprobaty i dezaprobaty polityki rządzących" - dodał poseł PiS.

Milewski podkreślił, że Rzecznik Praw Obywatelskich "winien być bezstronnym gwarantem naszych praw niewpisującym się w życiu politycznym". Ale, dodał "z raportu i praktyki wynika jednak co innego".

Poseł PiS odniósł się do informacji o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela z 2018 roku, według którego "niepokój budzi utrzymująca się nieskuteczność mechanizmów, mających zapobiegać torturom i poniżającemu traktowaniu".

"Torturom? W Polsce 2018 roku?" - pytał Milewski. "Mówimy o roku 2018, nadużycia nie są regułą" - zaznaczył. Zdaniem Milewskiego Bodnar "używa sformułowań stwarzających fałszywy obraz Polski".

Milewski podkreślił, że nie zgadza się z "wieloma stwierdzeniami, z za daleko idącymi wnioskami, jakie rzecznik wyciąga".

Poseł PiS poruszył temat ochrony praw osób wierzących. "Warto poprosić pana rzecznika, aby doprecyzował, jakie działania podjął w zakresie ochrony praw osób wierzących, obrażanych i dyskryminowanych ze względu na wiarę. Bo w raporcie jest tego niewiele, a to, co jest, to nie ma sensu tego cytować" - zauważył.

Posłowie PO-KO o Bodnarze: Jest bezpodstawnie atakowany

W dyskusji nad informacją wziął udział także poseł PO-KO Michał Szczerba. "Nie przypuszczał pan, że przyjdzie mu pełnić urząd w tak ekstremalnym czasie, gdy po raz pierwszy od odzyskania wolności władza nie tylko kwestionuje wartości konstytucyjne i niszczy trójpodział władzy, ale też brutalnie rozpycha się, ogranicza prawa obywatelskie i walczy z niezależnymi instytucjami" - mówił poseł, zwracając się do Bodnara. "Jesteśmy tu, by oddać panu najwyższy szacunek i powiedzieć, że w tym momencie jesteśmy z panem" - dodał.

Szczerba nawiązał również do wtorkowego posiedzenia komisji sejmową komisji sprawiedliwości i praw człowieka, gdzie Bodnar przedstawiał tę samą informację o działalności RPO. Podczas posiedzenia komisji głos zabrała posłanka PiS Krystyna Pawłowicz, która oceniła, że Adam Bodnar jest m.in. "elementem politycznej opozycji, części lewacko-lewicowej". "Jest pan wyjątkowym szkodnikiem" - mówiła Pawłowicz, zwracając się do RPO.

"Widzieliśmy wczoraj posłankę Krystynę Pawłowicz oraz przewodniczącego (komisji Stanisława) Piotrowicza, jak w sposób brutalny wyłączyli mikrofon RPO, uniemożliwiając mu odpowiedź na pytania, które my zadawaliśmy" - mówił Szczerba. "Kiedy dzieje się podłość, nie można milczeć. Gdy RPO jest bezpodstawnie atakowany, pojawia się agresywna kampania i dęte zarzuty, my, obywatele i obywatelki, powinniśmy stanąć w obronie swojego rzecznika" - przekonywał.

Monika Wielichowska (PO-KO) podkreśliła, że "mówimy dzisiaj o pracy rzecznika ludzkich spraw, który broni zwykłych ludzi, edukuje i pomaga". Jej zdaniem, RPO "wydobywa na światło dzienne niełatwe sprawy, broni godności osobistej, wolności, stoi po stronie równości i równego traktowania". "W swojej misji jednak nie ma lekko. Jest balastem dla władzy, która niszczy konstytucję i depcze demokrację" - powiedziała Wielichowska.

"Aktywność rzecznika nie podoba się obecnej władzy, dlatego od miesięcy trwa na niego nagonka. Skoro nie można go odwołać, to można dyskredytować i próbować go obrażać, np. stekiem wyzwisk wykrzyczanych przez posłankę Pawłowicz. Po drodze był pomniejszony budżet (dla RPO), manipulacje, pozew sądowy i oszczerstwa" - wyliczała posłanka PO-KO. "A to przecież rzecznik ludzkich spraw" - zauważyła. Zwracając się do Bodnara, stwierdziła, że "ma odwagę być mądrym". "Dziękuję za pracę i za ten raport, który tak, jak konstytucja, powinien być dla nas kierunkowskazem" - dodała.