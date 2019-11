Polska nie jest po czterech latach pana rządów państwem dobrobytu - powiedział poseł Lewicy Adrian Zandberg, zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego podczas debaty nad jego wtorkowym exposé.

Zdjęcie Jeden z liderów partii Razem poseł Adrian Zandberg przemawia w Sejmie /Paweł Supernak /PAP

"Przysłuchiwałem się uważnie przemówieniu pana premiera Morawieckiego i usłyszałem parę słów ładnych, parę słów pięknych, a nawet kilka słów słusznych, z którymi się zgadzam, kiedy pan premier mówił o dobrobycie, kiedy pan premier mówił o nowoczesności. Bardzo pan pięknie mówił, panie premierze i byłbym nawet uwierzył w to, że pan będzie budować nowoczesne państwo dobrobytu, gdyby nie jeden mały techniczny szkopuł - pan już rządził panie premierze i to rządził pan przez kilka lat" - mówił Zandberg.



Poseł Lewicy zaznaczył, że Morawiecki nie może się odciąć od poprzedniego rządu. "Trochę bardziej niż pana dzisiejsze obietnice interesuje mnie to, jakim był pan premierem do tej pory" - powiedział.

Państwo dobrobytu? "Polska tak nie wygląda"

Polityk odniósł się do słów premiera dotyczących państwa dobrobytu. "W państwie dobrobytu są tanie mieszkania na wynajem dostępne dla każdego. W państwie dobrobytu są dobrze dofinansowane publiczne szpitale. W państwie dobrobytu jest naprawdę bezpłatna ochrona zdrowia i naprawdę bezpłatna edukacja. W państwie dobrobytu każdy czuje się bezpieczny na ulicy, a nie jest ofiarą bicia i wyzwisk ze strony prawicowych fanatyków, jak to miało miejsce niedawno całkiem niedawno pod pańskimi rządami w Białymstoku" - wyliczał.

Zandberg podkreślił także, że nowoczesne państwo dobrobytu szanuje pracowników i związki zawodowe, a podatki płacą wielkie korporacje, a nie tylko pracownicy i małe firmy. "Polska tak nie wygląda, panie premierze, po czterech lata pańskich rządów. Polska nie jest po czterech latach pana rządów państwem dobrobytu" - ocenił polityk Lewicy.



"Pokazała się stara twarz premiera-bankstera"

Zandberg odniósł się też do propozycji wpisania do Konstytucji RP gwarancji prywatności i ochrony środków zgromadzonych w PPK.

Premier Mateusz Morawiecki we wtorkowym expose zwrócił się do parlamentarzystów o taką zmianę konstytucji, która zagwarantuje prywatność i ochronę środków obywateli zgromadzonych w PPK i IKE.

"Miałem wrażenie, że pan premier zrzucił maskę i pokazała się stara twarz, twarz premiera-bankstera, bo te plany kapitałowe to jest system, który polega na tym, że biedni dopłacają do bogatych. To jest kolejny skok sektora prywatnego na publiczną kasę w interesie banków" - ocenił polityk Lewicy.

"Lewica nigdy nie zgodzi się na wpisanie przywilejów sektora bankowego do polskiej konstytucji" - podkreślił.



Jak rząd chce przygotować Polskę na spowolnienie gospodarcze?

Zandberg powiedział, że polski budżet utrzymują pracownicy i mali przedsiębiorcy, zaś wielkie amerykańskie i niemieckie firmy nie płacą w Polsce podatku dochodowego. "Mamy olbrzymią dziurę w CIT, olbrzymią dziurę w podatku korporacyjnym. Specjaliści mówią, że ucieka z naszej gospodarki rzeka pieniędzy, grube miliardy. To są te pieniądze, których potrzeba na polskie szpitale, szkoły. One właśnie tam są, a wy boicie się po nie sięgnąć" - mówił.

Poseł Lewicy zauważył, że czeka nas spowolnienie gospodarcze, zaś w expose premiera nie znalazła się informacja, jak rząd chce na to Polskę przygotować, jak zabezpieczyć środki na 500 plus, czy zasiłki.

"Rząd PiS skłoca nas z Europą"

Zandberg krytykował też zwiększanie wydatków na obronność stwierdzając, że zamiast na amerykańskie samoloty powinniśmy przeznaczać środki na szpitale i szkoły. W ocenie posła Lewicy dla realnego bezpieczeństwa Polski konieczna jest dobra współpraca z sąsiadami z północy i zachodu, zaś rząd PiS od lat skłóca nas z Europą.

Wskazywał też, że grozi nam katastrofa klimatyczna, a jeśli nie powstrzymamy zmian klimatu, czeka nas fala migracyjna na północ "jakiej świat dotąd nie widział". "Musimy naprawdę zainwestować duże publiczne środki w nasza gospodarkę tak, żeby nie niszczyć środowiska" - apelował Zandberg. Zauważył jednocześnie, że w expose nie znalazły się jednak konkrety na ten temat, a zamiast tego fasadowe propozycje.

Zandberg: Pozwolimy wam udowodnić, czy jesteście prospołeczni

Mówicie, że jesteście prospołeczni. Pozwolimy wam to udowodnić - mówił poseł Lewicy do rządzących. Zapowiedział złożenie szeregu projektów. Lewica złoży m.in. projekt podnoszący wydatki na publiczną ochronę zdrowia do poziomu 7,3 proc. PKB, a także projekt wprowadzający leki na receptę za 5 zł. "To jest moralny skandal, że dzisiaj w Polsce biedni żyją o kilkanaście lat krócej, niż bogaci" - oświadczył.



Ponadto, jak poinformował Zandberg, Lewica złoży projekt dotyczący podniesienia płac w budżetówce w myśl zasady "jeżeli pracujesz dla państwa, dostajesz przynajmniej 3,5 tys. zł wynagrodzenia".

Inny projekt Lewicy, który trafić ma do Sejmu będzie zakładał zwiększenie kompetencji Inspekcji Pracy, wprowadzenie certyfikatu sprawiedliwych płac i likwidację tzw. umów śmieciowych. Zandberg zapowiedział też, że Lewica zaproponuje mechanizm, który trwale powiąże płacę minimalną z przeciętnym wynagrodzeniem. "Za wiedzę, za poświęcenie, za ciężką pracę, zwłaszcza za pracę dla państwa trzeba godnie płacić" - podkreślił.

