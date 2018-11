Afera KNF. Marek Chrzanowski traci kolejną funkcję

​Marek Chrzanowski traci kolejną funkcję. Były już szef Komisji Nadzoru Finansowego został właśnie odwołany z rady nadzorczej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Decyzję w tej sprawie podjął nowy pełniący obowiązki szefa KNF Marcin Pachucki.

Marek Chrzanowski

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to państwowa instytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo naszych oszczędności w bankach. To jej obowiązkiem jest - w razie upadłości którejś z instytucji - zwrócenie naszych oszczędności do kwoty 100 tysięcy euro na osobę.

Przypomnijmy, że przedwczoraj miliarder Leszek Czarnecki oskarżył Marka Chrzanowskiego o żądanie 40 milionów złotych łapówki.

Od tego czasu Chrzanowski zrezygnował z szefowania KNF-owi, został zawieszony przez prezydenta w Narodowej Radzie Rozwoju i teraz odwołany z rady nadzorczej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Prezesem BFG jest Zdzisław Sokal, który - jak wynika z ujawnionego stenogramu rozmowy Chrzanowski-Czarnecki, miał - według byłego szefa KNF chcieć doprowadzić do bankructwa banku Leszka Czarneckiego i znacjonalizowania go za złotówkę.