Afera reprywatyzacyjna: Zarzut przywłaszczenia 132 tys. zł z

Zarzut przywłaszczenia ponad 132 tys. zł usłyszał Antoni F., były prezes reaktywowanej spółki. Pieniądze pochodziły ze sprzedaży roszczeń do nieruchomości w związku z tzw. aferą reprywatyzacyjną w Warszawie - podała prokuratura.

Zdjęcie Funkcjonariusz CBA /Stanisław Kowalczuk /East News

Rzecznik Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prok. Katarzyna Bylicka przekazała, że we wtorek funkcjonariusze CBA zatrzymali Antoniego F. - byłego prezesa reaktywowanej spółki Towarzystwo Przemysłowe Zakładów Mechanicznych Lilpop, Rau i Loewenstein z siedzibą w Warszawie przy ul. Bielańskiej 10.



"Po przewiezieniu wymienionego do siedziby wrocławskiej prokuratury, prokurator przedstawił mu zarzuty przywłaszczenia powierzonego mienia w postaci pieniędzy w kwocie 132 tys.750 zł, wpłaconych na rzecz tej spółki za zakup roszczeń do nieruchomości warszawskich, tj. o czyn. z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k." - poinformowała rzecznik.

Dodała, że wobec podejrzanego Antoniego F. zostały zastosowane środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Około 70 śledztw ws. przestępstw związanych z reprywatyzacją w Warszawie

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Antoniego F. we wtorek w Warszawie. Czynności mają związek ze śledztwem dotyczącym usiłowania wyłudzenia wielomilionowego odszkodowania od m.st. Warszawy w związku z realizacją roszczeń do nieruchomości przysługujących spółce" - podało CBA w komunikacie.

Jak dodano, w śledztwie ustalono, iż firma sprzedała na rzecz dwóch osób roszczenia do nieruchomości znajdującej się na Powiślu. "Jak ustalono w toku śledztwa zainkasowane w ten sposób środki przywłaszczył ówczesny prezes reaktywowanego przedsiębiorstwa" - poinformowano.

Biuro poinformowało też, że funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA prowadzą obecnie, pod nadzorem prokuratury, około 70 śledztw dotyczących przestępstw związanych z reprywatyzacją w Warszawie, które dotyczą blisko 200 nieruchomości. Wartość szkód z tego tytułu - jak dodano - została oszacowana na ponad 3 mld zł.

Zarzuty dla około 40 osób

"W związku z prowadzonymi postępowaniami zarzuty usłyszało około 40 osób. W październiku 2018 r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w stosunku do głównych podejrzanych skierowała akty oskarżenia dotyczące m.in. przyjęcia korzyści majątkowej w związku z wydaniem decyzji administracyjnej o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego, doprowadzenia spadkobierców właścicieli nieruchomości warszawskich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości" - przypomniało CBA.

Sprawy dot. "dzikiej" reprywatyzacji w Warszawie prowadzi Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Pierwszy obszerny akt oskarżenia w tej sprawie, przygotowany przez prokuraturę, trafił do warszawskiego Sądu Okręgowego w końcu marca ub.r. W sprawie - obejmującej siedem osób - oskarżony został skupujący roszczenia biznesmen Maciej M., jego syn Maksymilian M. oraz adwokat Andrzej M., dwoje adwokatów występujących jako kuratorzy Grażyna K.-B. i Tomasz Ż. oraz dwóch rzeczoznawców majątkowych Michał Sz. i Jacek R.

Jesienią 2018 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął kolejny obszerny akt oskarżenia obejmujący wątki 15 reprywatyzowanych nieruchomości. Oskarżenie objęło dziewięć osób w tym m.in. b. wiceszefa stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba R., jego matkę Alinę D., b. dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Grzegorza M. oraz biznesmena skupującego roszczenia do warszawskich nieruchomości Janusza P.