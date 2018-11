Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby Komisji Nadzoru Finansowego. Zabezpieczają dokumentację.

Zdjęcie KNF /Andrzej Hulimka /Agencja FORUM

Agenci CBA weszli do siedziby Urzędu KNF w celu zabezpieczenia dokumentacji na potrzeby śledztwa - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Jak podaje RMF, w zabezpieczanych dokumentach są m.in. stenogramy i nagrania posiedzeń dotyczących programów naprawczych Getin Banku.

"Zabezpieczamy dokumenty i pliki - protokoły i nagrania posiedzeń KNF dotyczące postępowania naprawczego w Getin Banku, aktualizacji tego programu naprawczego, ochrony kapitału Getin Banku oraz posiedzeń KNF dotyczących sytuacji w Idea Banku, w szczególności nabycia udziałów w GetBack SA oraz sprzedaży obligacji GetBack" - podał PAP Piotr Kaczorek z CBA.

Tymczasem zdymisjonowany Marek Chrzanowski wrócił dziś rano z Singapuru. Na lotnisku nie rozmawiał z dziennikarzami. Jak podaje Jacek Nizinkiewicz z "Rzeczpospolitej", Chrzanowski odwiedził siedzibę KNF. Później w budynku pojawiły się służby.



Rzecznik KNF Jacek Barszczewski poinformował, że "Marek Chrzanowski nie pełni już funkcji przewodniczącego KNF, ale pozostaje w stosunku pracy do końca grudnia br. zgodnie z art. 70 kodeksu pracy".

"Sprzęt służbowy został odłączony: nie ma dostępu do zasobów KNF, w tym do dokumentów. Telefon komórkowy pozostaje aktywny, bez dostępu do poczty i zasobów" - napisał także Barszczewski.

"Przepustki zostały wyłączone. M. Chrzanowski był dziś w UKNF, aby dostarczyć akt odwołania go z funkcji podpisany przez premiera" - poinformował również.