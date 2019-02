Członkini zarządu krajowego Partii Razem, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, odeszła z ugrupowania.

Zdjęcie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk /Grzegorz Banaszak /Reporter

"Złożyłam dziś rezygnację z członkostwa w Partii Razem. Tym samym przestaję być członkinią Zarządu Krajowego tej partii, rezygnuję z planów kandydowania w wyborach oraz, po ponad trzech latach, staję się osobą bezpartyjną" - napisała Dziemianowicz-Bąk na Facebooku.

Reklama

"Powodów mojej decyzji jest wiele i są złożone. Jak to często bywa, w ich centrum leży różnica zdań co do kierunków, w jakich zmierza organizacja. Nie bez znaczenia jest także styl oraz metody jej działania w ostatnim czasie, z którymi się głęboko nie zgadzam" - wyjaśniła, życząc jednocześnie Partii Razem "sukcesu w nadchodzących wyborach".



Dzień wcześniej informowano o odrzuceniu propozycji koalicyjnej złożonej Partii Razem przez Wiosnę Roberta Biedronia. Jak relacjonował Witold Głowacki z "Polska The Times", w myśl tej oferty Agnieszka Dziemianowicz-Bąk miała być dolnośląską "jedynką" Wiosny w wyborach do Parlamentu Europejskiego.