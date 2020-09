W środę rano (30 września) działacze AGROUnii, którzy sprzeciwiają się wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych, odpalili race na rondzie Dmowskiego w Warszawie. - Niedługo będzie ostro i to jest zapowiedź tego, co może być tutaj w stolicy - zapowiedział lider ruchu Michał Kołodziejczak w nagraniu na tle gęstego dymu.

Zdjęcie Strajk rolników z Agrounii przeciwko tzw. "piątce dla zwierząt" /Jan Bielecki /East News

Na środę działacze AGROunii zapowiedzieli duży protest na pl. Trzech Krzyży w Warszawie, gdzie zamierzają po raz kolejny wyrazić sprzeciw wobec nowelizacji ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra. Protest odbędzie się pod hasłem: "Strajk rolników! Obronimy polską wieś!".

Przed planowanym protestem działacze AGROunii odpalili race na rondzie Dmowskiego. Gęsty dym spowodował utrudnienia w ruchu w pobliżu ronda.

"Zapowiedź tego, co niedługo może być w stolicy"

Lider AGROunii Michał Kołodziejczak w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, pozując na tle gęstego dymu, zapowiedział, że środowy protest będzie spokojny, ale podkreślił, że rolnicy są "gotowi na wszystko".

- Niedługo będzie ostro i to jest zapowiedź tego, co niedługo może być tutaj w stolicy, w Warszawie, bo nie damy zabrać nam tego wszystkiego, co sobie przez lata wypracowaliśmy. Będziemy dzisiaj spokojnie manifestować, ale musicie wiedzieć, że jesteśmy gotowi na wszystko - powiedział Kołodziejczak.

To już kolejny protest działaczy AGROunii przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Tydzień wcześniej przed Sejmem rolnicy wyłożyli 356 główek kapusty, w które wbito tabliczki z nazwiskami 356 posłów popierających nowelę. Miało to w zamiarze protestujących symbolizować bezmyślność posłów, którzy zagłosowali za zmianą przepisów.

Nowela m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra i wprowadza ograniczenia uboju rytualnego. W ocenie AGROunii nowelizacja ustawy spowoduje m.in. bardzo duże straty gospodarcze oraz podzieli społeczeństwo.

Możliwe utrudnienia na ulicach Warszawy

W środę w rejonie pl. Trzech Krzyży zapowiedziano łącznie trzy zgromadzenia publiczne. Uczestnicy pierwszego z nich zbiorą się około godz. 9 przy pomniku Wincentego Witosa a następnie przemaszerują trasą: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście pod Bibliotekę Rolniczą i dalej przed Kościół św. Anny. Zakończenie zgromadzenia planowane jest około godz. 15.00.

Uczestnicy pozostałych dwóch zgromadzeń zbiorą się około godz. 10, skąd przemaszerują ul. Wiejską przed gmach Sejmu RP, a następnie ulicami: Piękną, Al. Ujazdowskimi, Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem przed Pałac Prezydencki. Zakończenie tych zgromadzeń planowane jest około godz. 18.00.

Jak informuje stołeczny ratusz, podczas zgromadzeń - w przypadku braku możliwości przejazdu - swoje trasy zmienią tramwaje linii: 7, 9, 22, 24, 25 oraz autobusy linii: E-2, 102, 106, 108, 109, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 158, 166, 171, 175, 178, 180, 195, 222, 503, 507, 518, 521.(PAP)