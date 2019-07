Akcja "łowców cieni". Zatrzymano Polaków skazanych na Wyspach

Policjanci z grupy tzw. łowców cieni Centralnego Biura Śledczego Policji namierzyli i zatrzymali trzech mężczyzn, w tym dwóch poszukiwanych przez Wielką Brytanię - poinformowała kom. Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Byli poszukiwani m.in. w związku z przemytem narkotyków i handlem ludźmi.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Wszyscy zatrzymani pochodzą z Polski, dwóch z nich zostało skazanych przez sądy w Wielkiej Brytanii na kary 13 i 11 lat więzienia za - odpowiednio - przemyt znacznych ilości narkotyków oraz handel ludźmi. Trzeci z mężczyzn był natomiast poszukiwany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z wyrokiem za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Jak poinformowała rzecznik prasowa CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz, pierwszy z mężczyzn był poszukiwany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez Sąd Koronny w Bristolu w styczniu 2019 roku. 32-latek został skazany w Wielkiej Brytanii na karę 13 lat więzienia "za przemyt znacznych ilości narkotyków oraz pranie pieniędzy".

Jurkiewicz zaznacza, że w trakcie trwania procesu w Wielkiej Brytanii mężczyzna pochodzący z województwa śląskiego zbiegł do Polski. W kraju był notowany za bójki i pobicia z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

"Tuż po tym, gdy strona brytyjska przekazała informację o ściganym do Centralnego Biura Śledczego Policji, do akcji wkroczyli policjanci z grupy tzw. łowców cieni. Intensywne działania doprowadziły funkcjonariuszy na warszawskie osiedle. Tam na jednej z ulic Pragi Północ w Warszawie zatrzymali całkowicie zaskoczonego mężczyznę" - informuje Jurkiewicz.

W ręce "łowców cieni" wpadł również 53-letni Ignacy B., który był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez Wielką Brytanię w związku ze wyrokiem 11 lat pozbawienia wolności. Jak informuje CBŚP, brytyjski sąd uznał, że poszukiwany był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem ludźmi. Na terenie Wielkiej Brytanii zatrzymano w tej sprawie jeszcze 16 innych podejrzanych, którzy następnie zostali skazani na kary bezwzględnego pozbawienia wolności.

"Mężczyzna w trakcie prowadzonego procesu wyjechał do Polski, gdzie przebywał, zmieniając miejsca pobytu. Na początku ukrywał się na terenie województwa łódzkiego, a następnie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Policjanci CBŚP ustalili, że poszukiwany znajduje się we Włocławku, gdzie został zatrzymany" - zaznacza kom. Jurkiewicz. Jak dodaje, decyzję w sprawie ekstradycji mężczyzny do Wielkiej Brytanii podejmie sąd.

Trzeci zatrzymany był poszukiwany od 2017 roku na podstawie dwóch listów gończych wydanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie za przestępstwa dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym.

Grupa, w której działał poszukiwany 62-letni Krzysztof K., zajmowała się m.in. wymuszeniami rozbójniczymi czy przestępstwami przeciwko wolności oraz przestępstwami narkotykowymi.

"Poszukiwany za popełnione czyny został skazany na pięć lat pozbawienia wolności. W wyniku podjętych czynności 'łowcy cieni' ustalili jego miejsce ukrywania. Mężczyzna przebywał w powiecie węgrowskim, gdzie został zatrzymany, a następnie doprowadzony do zakładu karnego" - poinformowała kom. Iwona Jurkiewicz.