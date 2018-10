Akcja Obywateli RP: Napis "konstytucja" wyświetlony na Pałacu Kultury i Nauki

Na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki w sobotę wieczorem pojawiła się iluminacja słowa "konstytucja". Organizatorem akcji byli Obywatele RP. W ocenie przewodniczącego PKW, sędziego Wojciecha Hermelińskiego wyświetlany na PKiN napis "konstytucja" nie narusza ciszy wyborczej.

Zdjęcie Na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki w sobotę wieczorem pojawiła się iluminacja słowa "konstytucja". /Adam Jankowski /East News

Na fasadzie Pałacu Kultury i Nauki od strony ul. Marszałkowskiej wyświetlono w sobotę o godz. 20.00 napis "konstytucja".

Przed Pałacem zebrała się grupa Obywateli RP, którzy zorganizowali akcję i skandowali słowo "konstytucja". Refleksjami na temat konstytucji z zebranymi przed PKiN podzielił się b. prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, mówił m.in. przyjęciu Konstytucji 3 Maja z 1791 r.

Szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński powiedział PAP, że wyświetlany na PKiN napis "konstytucja" nie narusza ciszy wyborczej. "Dajmy spokój, trzeba zachować umiar" - mówił. "Jaki to ma związek z wyborami? Żaden. To nie jest żadna agitacja" - ocenił.

Z kolei w TVN 24 Hermeliński był pytany, czy przyjście w koszulce z napisem takim jak "konstytucja" do lokalu wyborczego może być uznane za rodzaj agitacji. Jak zaznaczył, "konstytucja nie jest słowem, które powinno kogoś urazić". "Natomiast jeżeli członkowie komisji będą w jakichś takich ubiorach, które mogą jakieś konotacje wywoływać, to może powinni się powstrzymać od tego" - podkreślił.

Zdaniem szefa PKW, jeśli jednak wyborca przyjdzie zagłosować w koszulce z takim napisem, to - jak mówił - "nie ma żadnych podstaw do tego, żeby przewodniczący odmówił wydania karty do głosowania".(PAP)

autorzy: Aleksandra Rebelińska, Aleksander Główczewski

