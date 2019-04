Trwa wielkanocna akcja "Prezydenckie Pisanki". W jej ramach RMF FM wysłało ugotowane strusie jaja do prezydentów 15 największych miejsc w Polsce. Ci, razem z mieszkańcami swojego miasta, przyozdobili skorupki jaj na swój, niepowtarzalny sposób. Zobacz, jak powstawały te małe dzieła sztuki!

Zdjęcie Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki w trakcie malowania pisanki /Miasto Gorzów /

Pomysłów na przyozdobienie dużej pisanki było tyle, ilu prezydentów miast. W Poznaniu w malowaniu wzięła udział Emilka, wnuczka prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka, w Kielcach Bogdan Wenta przyozdobił pisankę razem z młodymi plastykami z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach. W ruch poszły pędzle, a młodzi artyści wykorzystali farby, przede wszystkim koloru błękitnego. "Na górze pisanki jest słońce wyszczerzone w radosnym uśmiechu. Dookoła są białe kropki, ale to chyba nie jest śnieg, może przedwiośnie, może krążą tu pyłki? Pośród tych pyłków jest najważniejsza rzecz: podpis pana prezydenta" - komentują współtwórcy pisanki. Przygotowana w Kielcach pisanka przedstawia też zabawy wielkanocnego zająca ze ślimakiem.

Włodarz Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki malował jajko razem z uczennicami szkół gimnazjalnych.



Na jajku z Krakowa pojawiły się tradycyjne barwy miasta, logo, a także kolorowy piasek. Pisankę z Gdańska pomalowała miejscowa artystka - Magda Beneda.



Bardzo profesjonalnie do tworzenia pisanki podeszli gdynianie. Prezydent Wojciech Szczurek zlecił to miejskiemu plastykowi, który na pisance "wyczarował" transatlantyk Stefan Batory. Zobaczcie to na filmie poniżej!



W Lublinie postawiono na pracę zespołową. Krzysztof Żuk, włodarz miasta, zlecił malowanie pisanki swojej zastępczyni Beacie Stepaniuk-Kuśmierzak, która pomalowała ją razem z ze swoim synem - Stasiem. Pojawiły się na niej motywy charakterystyczne dla miasta - Brama Krakowska czy lubelski koziołek. Pisankę wykonano techniką decoupage. Na pisance znalazł się żuk - legendarny samochód, z którego słynie Lublin.

Łódzka pisanka wyróżnia się kolorami, bo nawiązuje do barwnych witraży, jakie można znaleźć w architekturze Przystanku Centrum - "Przesiadkowo", przez mieszkańców nazwanym "Stajnią jednorożców". Dlatego na jaju nie mogło zabraknąć także jednorożca, który staje się symbolem nowoczesnej Łodzi. Wkrótce pomnik jednorożca stanie na przeciwko przystanku. Tę artystyczną pisankę stworzyła prezydent Łodzi - Hanna Zdanowska wraz z uzdolnionymi plastycznie pomocnikami.

Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula wykonał pisankę własnoręcznie, a pomagały mu dzieci z zespołu regionalnego "Giewont". Wybrał tradycyjna metodę malowania farbkami. Na jajku znajduje się herb Zakopanego z jednej strony, a z drugiej baranek wielkanocny. Skorupka ozdobiona jest motywem tradycyjnej rozety góralskiej i leluj. Większość pracy wykonywana była w Centrum Kultury Rodzimej "Czerwony Dwór" w Zakopanem.

Prezydentowi Olsztyna Piotrowi Grzymowiczowi strusie jajo pomagali malować słuchacze Akademii Trzeciego Wieku. Pisankę wykonano techniką decoupage. W ten sposób udało się też nanieść podpis pana prezydenta, który najpierw podpisał się na wielkanocnej serwetce.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poprosił o pomoc własne dzieci. - Dekoruję pisankę z synem i córką, nie jestem wielkim malarzem, więc liczę na pomoc dzieci. Wydaje mi się, że pomalowanie dużego jajka to łatwiejsza sprawa, bo nie trzeba być aż tak bardzo precyzyjnym. Można puścić wodze fantazji - podkreślał w rozmowie z RMF FM - Metodą, jaką wybraliśmy to malowanie jajka farbami.

Amfiteatr i ratusz pojawiły się na pisance prezydenta Opola. - Opole to przebojowe miasto. Mam przyjemność być prezydentem stolicy polskiej piosenki, więc na pisance pojawi się coś nawiązującego do tego imienia - zapowiadał Arkadiusz Wiśniewski. I tak rzeczywiście się stało. Prezydent zaprosił do malowania pisanki związanego z Opolem artystę Andrzeja Sznejweisa.

Spodek, katowickie logo czyli serce, ale też drzewa, baranek czy wielkanocny hazok widnieją na pisance prezydenta Katowic. - Będę miał pomocników - zapowiadał przed malowaniem pisanki na strusim jaju Marcin Krupa. Rzeczywiście było ich kilku: malarz akwarelista Grzegorz Chudy, dyrektor Teatru Korez Mirosław Neinert, raper Miuosh oraz siatkarski mistrz Piotr Gruszka.

Jaki jest efekt końcowy? Już teraz możecie zobaczyć wszystkie Prezydenckie Pisanki i wybrać tę, według Was, najpiękniejszą!



W poniedziałek 15 kwietnia pisanki trafią na aukcję charytatywną. Z niej pieniądze zostaną przekazane na potrzeby działalności Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Radwanowicach, który prowadzi Fundacja św. Brata Alberta.

Jeszcze przed świętami wylicytowane jaja trafią do ofiarodawców, aby w Wielką Sobotę mogły się znaleźć w wielkanocnych koszykach.

Pisanka prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego

Zdjęcie / RMF24

Pisanka prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego

Zdjęcie Pisanka prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego / Urząd Miasta Krakowa /

Pisanka prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej

Zdjęcie Pisanka prezydent Łodzi /Agnieszka Wyderka / RMF

Pisanka prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego Jacka Wójcickiego

Zdjęcie Pisanka prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego /Jacek Skóra / RMF

Pisanka prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka

Zdjęcie Pisanka prezydenta Poznania /Jacek Skóra / RMF

Pisanka prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz

Zdjęcie Pisanka prezydent Gdańska /Jacek Skóra / RMF

Pisanka prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka

Zdjęcie Pisanka prezydenta Gdyni /Jacek Skóra / RMF

Pisanka prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca

Zdjęcie Tadeusz Ferenc z pisanką / Józef Polewka / RMF FM