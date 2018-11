Alarm bombowy na lotniskach. Skontrolowano 21 samolotów

Funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali 21 samolotów lecących w czwartek do Londynu. Szukano w nich ładunku wybuchowego, którego obecność zgłosił anonimowy informator - trwa ustalanie, kim jest ta osoba.

Jak poinformowała PAP w piątek chor. sztab. Anna Michalska z Komendy Głównej Straży Granicznej, funkcjonariusze skontrolowali 21 samolotów, które w czwartek leciały do Londynu. Kontroli poddano m.in. trzy samoloty startujące z Lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz dwa wylatujące z portu lotniczego w Modlinie. Jak podała chor. sztab. Michalska, w związku z kontrolami wystąpiły tam największe opóźnienia.

"Gdy otrzymaliśmy zgłoszenie o ładunku wybuchowym, w Modlinie część pasażerów znajdowała się już w samolocie. Musieliśmy poprosić ich o opuszczenie pokładu i poddać powtórnej kontroli" - powiedziała rzeczniczka SG.

Ładunku nie znaleziono

Kontroli poddany był bagaż rejestrowany, a także bagaż podręczny, jaki mieli przy sobie pasażerowie. Funkcjonariuszy wspierały psy wyspecjalizowane w tropieniu materiałów wybuchowych i broni. SG kontrolowała także cztery samoloty lecące do Londynu z Wrocławia, dwa z Poznania, trzy z Krakowa, dwa z Gdańska oraz z Katowic i po jednym z Rzeszowa, Lublina oraz Olsztyna. "W żadnym z tych samolotów nie znaleziono ładunku wybuchowego" - zapewniła Michalska. Dodała, że kontrole trwały w czwartek do późnego wieczora. Rozpoznaniu pirotechnicznemu poddano także wylatujący w piątek rano samolot z Gdańska do Londynu.

"Sprawdziliśmy wszystkie"

Alarm na lotniskach w całym kraju podniesiono w czwartek po godz. 14. "Wtedy wpłynęła do nas informacja, że anonimowa osoba powiadomiła o podłożonej bombie w samolocie lecącym do Londynu, ale nie określiła, skąd miałby lecieć ten samolot. Sprawdziliśmy wszystkie" - tłumaczyła chor. sztab. Anna Michalska. Anonimowy telefon odebrał dyżurny jednego z poznańskich komisariatów. Jak powiedział PAP rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, trwa ustalanie kim jest osoba, która dokonała zgłoszenia. Nad sprawą pracuje specjalna grupa operacyjna.

