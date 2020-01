Album oprawiony w ludzką skórę. Nowy obiekt w zbiorach Muzeum Auschwitz

Do Zbiorów Muzeum Auschwitz trafił wyjątkowy obiekt historyczny. To album z fotografiami oprawiony w okładkę wykonaną ze skóry ludzkiej. Okładka mogła zostać wykonana w niemieckim obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie – twierdzą badacze Muzeum Auschwitz.

Zdjęcie Okładka pozyskanego albumu (fot. Marek Lach) /Muzeum Auschwitz /

Muzeum wykonało badania porównawcze z wykorzystaniem technologii FT-IR. Dzięki spektrofotometrowi, którym dysponują Pracownie Konserwatorskie Muzeum, udało się ustalić skład okładki. Podobna okładka, wykonana z ludzkiej skóry, znajduje się już w zbiorach placówki.

"Analiza porównawcza wykazała zawartość ludzkiej skóry oraz bardzo zbliżone ilości Poliamidu 6 i Poliamidu 6,6. Zawartość polimerów wykorzystywanych do produkcji włókien syntetycznych jest o tyle istotna, że zostały one wynalezione dopiero w 1935 roku. Informacja ta pozwala nam określić czas powstania okładki. Poliamidy w okresie II wojny światowej były nowością techniczną i dostęp do nich był ograniczony. Na terenie Rzeszy sztuczne włókna wykorzystywano do produkcji spadochronów" - powiedziała Elżbieta Cajzer, kierownik Zbiorów Muzeum Auschwitz.

Zdjęcie Albumy ze Zbiorów Muzeum Auschwitz. Obie okładki wykonane są w bardzo podobnej technologii (fot. Marek Lach) / Muzeum Auschwitz /

Według relacji więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie skóra ludzka była traktowana tam jako materiał do produkcji przedmiotów użytkowych: oprawy książek, portfele.

W swojej relacji były więzień Buchenwaldu Karol Konieczny opowiadał: "Całość oprawiłem w okładki otrzymane od kolegów z obozowej introligatorni. Oczywiście, jak łatwo się domyślić, okładki wykonane były z ludzkich skór, które pochodziły z esesmańskich 'zasobów'. Chodziło o zabezpieczenie dokumentów hitlerowskiego bestialstwa i ludobójstwa".

"Badania wskazują na to, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że obie obwoluty z uwagi na technologię i skład pochodziły z tej samej pracowni introligatorskiej. Wykorzystywanie skóry ludzkiej jako materiału produkcyjnego wiąże się bezpośrednio z osobą Ilse Koch, która wraz z mężem zapisała się niechlubnie w historii jako oprawcy z obozu w Buchenwaldzie" - dodała Cajzer.

Zdjęcie Fotografie w albumie (fot. Marek Lach) / Muzeum Auschwitz /

W albumie, który został umieszczony wtórnie w obwolucie, o czym świadczą zagięcia na tekturze, docięcia w celu dopasowania na papierowej okładce, znajdowało ponad 100 fotografii oraz kartek pocztowych. Zdjęcia przedstawiają głównie widoki i panoramy.

Z informacji uzyskanych przez pracowników Muzeum wynika, że album oraz okładka należały do rodziny z Bawarii, która w okresie II wojny prowadziła pensjonat w miejscowości uzdrowiskowej. Przypuszczalnie okładka trafiła w ręce posiadaczy jako prezent od członka załogi obozu w Buchenwaldzie

Przedmiot, będący niewątpliwie dowodem zbrodni przeciwko ludzkości, znalazł się w posiadaniu muzeum dzięki uprzejmości darczyńcy - pana Pawła Krzaczkowskiego.

Zdjęcie Wyniki badania FT-IR / Muzeum Auschwitz /