Potwierdziły się doniesienia Interii - ambasador Izraela w Polsce Anna Azari została wezwana do MSZ w związku z wypowiedzią p.o. ministra spraw zagranicznych Israela Katza - poinformował rzeczniczka polskiego MSZ Ewa Suwara.

Zdjęcie Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari /Wojciech Stróżyk /Reporter

Jak dodała rzeczniczka MSZ, ambasador Azari "jest już w drodze do MSZ".

"Wypowiedzi ministra Katza są nie tylko obraźliwe, ale wzmacniają negatywne emocje między naszymi narodami i przyczyniają się do wzrostu antypolonizmu oraz antysemityzmu. Oczekujemy, że po stronie izraelskiej nastąpi odpowiednia reakcja" - podkreśliło na Twitterze MSZ.

"Polska zaskoczona i oburzona"

O możliwości wezwania ambasador Izraela informowała wcześniej Interia .

- Polska strona jest bardzo zaskoczona i oburzona zachowaniem i wypowiedziami strony izraelskiej, szczególnie po ostatniej konferencji bliskowschodniej. To kto i w ogóle czy z polskiej strony pojedzie na spotkanie grupy V4, będzie zależało od wyjaśnień złożonych przez przedstawiciela ambasady Izraela - powiedział rozmówca Interii.



Izraelski szczyt V4 bez Polski?

Ważą się losy udziału Polski w szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Jerozolimie. Po tym, jak w niedzielę premier Mateusz Morawiecki poinformował swojego izraelskiego odpowiednika, że nie weźmie w nim udziału, do Izraela miał polecieć szef MSZ Jacek Czaputowicz.

O tym, że wbrew wcześniejszym doniesieniom także i Czaputowicz może nie polecieć na szczyt V4 do Izraela informowała rano Interia.

Narada Grupy Wyszehradzkiej w Brukseli

W poniedziałek w Brukseli z inicjatywy Polski odbyło się spotkanie szefów MSZ państw Grupy Wyszehradzkiej na marginesie Rady do Spraw Zagranicznych; omówiono m.in. sytuację związaną z planowanym szczytem premierów w Izraelu - poinformował resort dyplomacji na Twitterze.



RMF: Wylot Azari odwołany

Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari już wczoraj wieczorem miała polecieć do Jerozolimy na szczyt V4. Zgodnie z przyjętymi zasadami, miała towarzyszyć polskiej delegacji.

Jeszcze dzisiaj rano biuro prasowe ambasady było przekonane, że ambasador poleciała do Jerozolimy.

Ale jak ustalił dziennikarz RMF FM, wylot w ostatniej chwili został odwołany. Anna Azari została w Polsce.

Premier: Niedopuszczalne, rasistowskie słowa

- W tej chwili czekamy na stanowczą reakcję na niedopuszczalne, rasistowskie słowa nowego ministra spraw zagranicznych Izraela - mówi premier Mateusz Morawiecki.

- To jest coś, co na pewno nie może pozostać bez reakcji. Jeżeli takiej reakcji nie będzie ze strony Izraela, nie będziemy uczestniczyli w obradach w ramach szczytu Grupy Wyszehradzkiej - dodaje i podkreśla, że rozstrzygnie się to za dwie-trzy godziny.



Premier o "rasistowskich stereotypach"

- Poprzez ambasadora Marka Magierowskiego i jego rozmówcę z MSZ Izraela poprosiłem o odpowiednią reakcję w ślad za tym karygodnym, absolutnie nieakceptowalnym sformułowaniem, które padło z ust świeżo powołanego ministra spraw zagranicznych - wyjaśnia Morawiecki.

Dodaje, że Polska nie może sobie pozwolić na akceptację takich rasistowskich wystąpień. - Z całą mocą podkreślamy, że będziemy walczyć o prawdę historyczną, walczyć o honor Polaków, którzy od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej walczyli o wolność, o życie swoje i wszystkich obywateli polskich - mówi Morawiecki. A wszystkie rasistowskie stereotypy - podkreśla - będą przełamywane.

- Cieszę, że premier Izraela w rozmowie telefonicznej cały czas podtrzymuje tę deklarację, którą podpisaliśmy w czerwcu 2018 r., która pokazuje, czym może być antypolonizm. Słowa z wczoraj to jest taki właśnie przykład antypolonizmu - mówi szef polskiego rządu.

Co powiedział Katz

Pełniący obowiązki szefa izraelskiego MSZ Israel Katz napisał w niedzielę na Twitterze: "Nasz premier wyraził się jasno. Sam jestem synem ocalonych z Holokaustu. Jak każdy Izraelczyk i Żyd mogę powiedzieć: nie zapomnimy i nie przebaczymy. Było wielu Polaków, którzy kolaborowali z nazistami i - tak jak powiedział Icchak Szamir, któremu Polacy zamordowali ojca, 'Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki'. I nikt nie będzie nam mówił, jak mamy się wyrażać i jak pamiętać naszych poległych". W poniedziałek podtrzymał swoje stanowisko.