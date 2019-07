Ambasador USA dla Polsat News: Zniesienie wiz dla Polaków najpóźniej do 2020 roku

"Mamy nadzieję znieść wkrótce wizy i to jest jedno z moich własnych życzeń dotyczących Polski" - powiedziała w rozmowie z dziennikarzem Polsat News Bartoszem Kwiatkiem ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher. Jak zaznaczyła, kwestia zniesienia wiz dla Polaków zostanie zamknięta do 2020 roku.

W środę w ambasadzie USA w Warszawie odbyła się uroczystości z okazji 243. rocznicy uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone. Wśród uczestników nie zabrakło ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher.

"W Stanach Zjednoczonych mieszka 10 milionów Polaków, więc wszyscy są w jakiś sposób ze sobą powiązani. Mamy nadzieję znieść wkrótce wizy i to jest jedno z moich własnych życzeń dotyczących Polski" - mówiła w rozmowie z reporterem Polsat News Mosbacher.

Pytana o to, czy jest szansa na zniesienie wiz jeszcze w tym roku, czy może nastąpi to w przyszłym roku, Mosbacher odpowiedziała: "Bieżący rok podatkowy kończy się 30 września i do tego czasu zamkniemy wszelkie rozliczenia, także wizowe. Odmowy przyznania amerykańskiej wizy muszą być na poziomie niższym niż 3 procent. Jesteśmy blisko tego poziomu więc musimy nad tym jeszcze popracować".

"Jeśli nie uda się nam zrobić tego do 30 września, zrobimy to do roku 2020" - podkreśliła.