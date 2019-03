37-letni obywatel Stanów Zjednoczonych został przyłapany na próbie kradzieży szpili mocującej tory na historycznej rampie w byłym niemieckim obozie Auschwitz II-Birkenau - poinformowała w niedzielę rzecznik oświęcimskiej policji Małgorzata Jurecka.

Zdjęcie Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau /Jan Graczyński /East News

"Mężczyzna usłyszał zarzut próby kradzieży rzeczy, która stanowi dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury. Grozi za to kara od roku do 10 lat więzienia. Przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze" - powiedziała Jurecka.

Amerykanin próbował ukraść szpilę w sobotę po południu podczas zwiedzania Muzeum Auschwitz. Moment, gdy wymontowywał element rampy, zauważyła osoba z innej grupy zwiedzających, która powiadomiła Straż Muzealną.

Mężczyzna natychmiast został zatrzymany i przewieziony na policję. O zdarzeniu została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu, która w tej sprawie wszczęła śledztwo. Po przesłuchaniu, wysłuchaniu zarzutu i złożeniu wniosku o dobrowolne poddanie się karze, Amerykanin został zwolniony.