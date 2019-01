Andruszkiewicz wiceministrem. "Całkowita kompromitacja moralna i intelektualna premiera"

Premier Mateusz Morawiecki powołał na stanowisko wiceministra cyfryzacji Adama Andruszkiewicza. Nowy wiceminister wszedł do Sejmu z listy Kukiz 15. W przeszłości był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. Były kolega z ugrupowania Stanisław Tyszka argumentował, dlaczego jest to nominacja kompromitująca. Z kolei Marcin Kierwiński z PO uważa, że to ruch Kaczyńskiego, który "chce dokończyć rozrachunki" ze Zbigniewem Ziobrą.

Zdjęcie Nowy wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz /Rafał Oleksiewicz /Reporter

- To jest całkowita kompromitacja moralna i intelektualna premiera Morawieckiego, dlatego że słyszałem, że to była jego osobista decyzja. To jest obraźliwe wobec obywateli i wobec państwa polskiego. Mianuje się człowieka, który po prostu nie ma kompetencji i człowieka o wątpliwej reputacji moralnej. Przypominam sprawę kilometrówek- powiedział wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15.



W 2017 roku Adam Andruszkiewicz pobrał z kancelarii sejmu 28 tysięcy złotych jako zwrot za przejazdy samochodem, a nie ma prawa jazdy.



- Jak tylko się na nim poznaliśmy, to mu podziękowaliśmy. Natomiast premier nominuje go po trzech latach, jak wszyscy wszystko o nim wiemy. Zauważyłem rewolucje w przemówieniach premiera Morawieckiego, one są coraz bardziej prymitywne. Może to jest kierunek, w którym zmierza premier, czyli takiego hejterstwa i nienawiści. Politykom partyjnym wydaje się, że jeżeli spłycają debatę publiczna, to coś na tym zyskają. Moim zdaniem bardzo się na tym przejadą. I ci, którzy są opozycją totalną oraz ci, którzy zwalają wszystko na Platformę. W tym kierunku idzie narracja premiera wzorowana na panie Andruszkiewiczu - dodał wicemarszałek.

- Jarosław Kaczyński zbiera pojedynczych posłów. Może chce dokończyć rozrachunki z panem ministrem Ziobro. Każdy głos w Sejmie w takim układzie byłby na wagę złota - uważa z kolei Marcin Kierwiński z PO.



Kierwiński sugeruje również, że taka nominacja nie będzie miała dobrego wpływu na pozycję Polski w Unii Europejskiej.



- Pan Andruszkiewicz pasuje do nich jak ulał, to jest krew z krwi PiS-u. Właściwie wielki przypadek, że do tej pory w PiSie nie był, a to oczywiście jest przeszłość, która nie wróży dla Polski nic dobrego, jeżeli do rządu trafiać będą osoby, które związane były z ruchem narodowym, które związane były z organizacjami skrajnymi. To też będzie lokowało polski rząd na marginesie Unii Europejskiej - dodał Kierwiński.