W nadchodzącym tygodniu prezydent ogłosi decyzję o terminie żałoby narodowej po śmierci Jana Olszewskiego - poinformował w niedzielę prezydencki minister Andrzej Dera. Dodał, że żałoba będzie trwała dłużej niż jeden dzień.

Jan Olszewski odszedł w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-1992, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

"W nadchodzącym tygodniu pan prezydent ogłosi swoją decyzję o ogłoszeniu żałoby narodowej, tam zostaną podane dokładne terminy, od kiedy do kiedy, w jakich dniach ona będzie obowiązywała" - powiedział Dera na antenie Polsat News.

Dera dodał, że żałoba nie będzie jednodniowa. "Będzie to żałoba dłuższa niż jednodniowa, tyle mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy, bo postać Jana Olszewskiego jest postacią wybitną" - zaznaczył.

W jego ocenie Olszewski jest jednym z najwybitniejszych Polaków i "szczęśliwi ci, którzy go osobiście znali, z nim rozmawiali, z niego czerpali".

Dodał, że jest to postać pięknie zapisana na kartach historii "w czasach, kiedy o odwagę było trudno, a on jeszcze występował w tej najtrudniejszej roli, bo on bronił w procesach politycznych tych wszystkich, których władza komunistyczna ścigała, zawsze miał taką propaństwową postawę".

Prezydencki minister powiedział, że zapamiętał wypowiedź Olszewskiego w dniu, kiedy był odwoływany - 4 czerwca 1992 r. Jak mówił, są to piękne słowa i przesłanie do wszystkich polityków. Olszewski powiedział wtedy, że chciałby po skończeniu pełnienia swojej funkcji móc wyjść na ulicę i popatrzeć ludziom w oczy. "Mnie te słowa ogromnie wzruszyły i dały taką inspirację właśnie do takich działań, żeby być takim politykiem jak Jan Olszewski" - wyznał Dera.