"Lekarzom udało się przywrócić akcję serca prezydenta Adamowicza" - napisał prezydent Andrzej Duda. "Jest nadzieja" - dodał.

Do ataku na Adamowicza doszło w Gdańsku w niedzielę wieczorem. Atak przeprowadził mężczyzna, który podczas odliczania do "Światełka do nieba" o godz. 20.00 wtargnął na scenę. Prezydent Gdańska trafił do szpitala. Rzeczniczka prezydenta Gdańska Magdalena Skorupka-Kaczmarek na konferencji powiedziała dziennikarzom, że prezydent Gdańska jest operowany.

"Otrzymałem informację, że Lekarzom udało się przywrócić akcję serca ciężko rannego Pana Prezydenta Pawła Adamowicza i jest nadzieja ale stan nadal jest bardzo trudny. Kto może, proszę o wsparcie dla Niego dobrą myślą, kto może modlitwą. Tyle możemy." - napisał prezydent na Twitterze.



Paweł Adamowicz jest operowany w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.