Prezydent Andrzej Duda zaapelował do młodych ludzi za pośrednictwem aplikacji Tik Tok, by kupowali polskie produkty, m.in. polskie gry. "Kupując te gry, grając w nie, popularyzując je także w internecie, wspieramy polskich przedsiębiorców" - powiedział prezydent.

Zdjęcie Andrzej Duda na Tik Toku /Anna Golaszewska /East News

Pod koniec marca w ten sam sposób zachęcał uczniów do udziału w internetowym turnieju "Grarantanna Cup".

Prezydent podziękował młodzieży za to, że w czasie epidemii koronawirusa zdecydowała się pozostać w domach. "Kochani, dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy to wyzwanie do pozostania w domu w tym trudnym czasie 'zostań w domu' traktują i potraktowali poważnie, ale jest tutaj jeszcze drugie, obok zdrowia, zadanie, które możemy w tym trudnym czasie realizować i potem także, a mianowicie wsparcie polskiej gospodarki. Kiedy dokonujecie teraz zakupów w internecie, zwracajcie uwagę na to, gdzie są wyprodukowane te towary" - zaapelował Andrzej Duda.

Przypomniał, że nasze rodzime towary mają oznaczenie "produkt polski".

"Mamy wspaniałe, świetne firmy, które produkują gry komputerowe popularne na całym świecie. Kupujmy gry, które zostały przez te firmy wytworzone, ponieważ kupując te gry, grając w nie, korzystając z ich, popularyzując je także w internecie, wspieramy polskich przedsiębiorców, wspieramy polską gospodarkę, wspieramy miejsca pracy w Polsce. Kupuj produkt polski" - podkreślił prezydent.

Akcję pod hasłem "Kupuj świadomie produkt polski" Andrzej Duda zainaugurował w poniedziałek. "Apelujemy do wszystkich, aby w czasie robienia zakupów zwracali uwagę na to, gdzie wyprodukowane jest to, co kupują i aby starali się, mając do wyboru różne produkty, ze sklepowych półek, wybierać te produkty, które zostały wyprodukowane w naszym kraju" - mówił wówczas prezydent.