Andrzej Duda: O tym marzył Lech Kaczyński

- Polska bardzo blisko chce i współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie bezpieczeństwa - powiedział prezydent Andrzej Duda odnosząc się m.in. do podpisanej w czwartek umowy PGNiG z Cheniere Marketing International. - To prawdziwe partnerstwo pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, o którym także marzył kiedyś pan prezydent profesor Lech Kaczyński - dodał.

Zaznaczył, że liczy, iż podpisana w czwartek umowa będzie wstępem do dalszych działań.

Duda mówił, że dziś obecne są w Polsce amerykańskie jednostki wojskowe. "Cieszę się, że ta współpraca rozwija się również w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Jeśli patrzę na to, to mogę powiedzieć śmiało: to jest właśnie prawdziwe partnerstwo transatlantyckie, to jest właśnie prawdziwe partnerstwo pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, o którym także marzył kiedyś - mogę to powiedzieć z całą odpowiedzialnością - pan prezydent profesor Lech Kaczyński" - powiedział Duda.

Podziękował firmie Cheniere Marketing International i PGNiG "za to, że ta umowa jest zawierana."

"Wierzę w to, że współpraca pomiędzy firmami będzie układała się doskonale i że ten niezwykle ważny krok, niezwykle ważny, bo nie tylko oznaczający bliską współpracę między Polską i Stanami Zjednoczonymi, ale przede wszystkim w zakresie energii. Bo chcę jeszcze raz podkreślić, oznaczający długoletnią, długofalową współpracę, że on będzie wstępem do dalszych działań, które w tej materii będą realizowane" - podkreślił.

"Dywersyfikacja źródeł energii równa się sile polskiej gospodarki"

"To wspaniałe partnerstwo i wspaniały dzień dla Europy; dywersyfikacja źródeł energii równa się sile polskiej gospodarki" - powiedział sekretarz ds. energii USA Rick Perry, komentując czwartkową umowę PGNiG z Cheniere Marketing International. Umowa została zawarta na 24 lata.

"Dywersyfikacja źródeł energii równa się sile polskiej gospodarki, przywódcy tego kraju zdają sobie z tego sprawę" - powiedział w czwartek sekretarz ds. energii USA Rick Perry. "Chciałem skłonić głowę za to, że państwo rozumiecie, jak ważna jest dywersyfikacja. W Stanach Zjednoczonych mamy to szczęście, że możemy dostarczać tę energię, to dzięki technologii amerykańskiej, innowacji - i dzięki Bogu - te zasoby są dla nas obecnie dostępne" - dodał.

Jak mówił, "Cheniere, jedna ze wspaniałych firm, która zajmuje się skroplonym gazem ziemnym i PGNiG" to "wspaniałe partnerstwo". "To jest sygnał dla całej Europy, że w ten sposób można rozwijać przyszłość Europy, bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikować źródła energii - to jest wspaniały dzień dla Europy" - podkreślił Perry.



PGNiG, który podpisał właśnie długoterminową umowę na dostawy skroplonego gazu ziemnego z amerykańską firmą Cheniere Marketing International LLP, planuje podpisać jeszcze dwie kolejne umowy na dostawy LNG - poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak.

Gaz tańszy niż z Rosji

"Planujemy jeszcze dwie kolejne umowy na dostawy gazu LNG. Chcemy zbudować pełny portfel dostaw" - powiedział podczas konferencji prasowej Woźniak.

"Podpisujemy różne umowy na LNG z firmami z USA, one wszystkie mają jedną cechę wspólną - są 20-30 proc. tańsze niż obecnie kupowany gaz z Rosji" - dodał.