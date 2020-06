Andrzej Duda oddał hołd Polakom z pierwszego transportu do Auschwitz

Prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty na torach obok budynku dawnego Monopolu Tytoniowego w Oświęcimiu. To na nie 80 lat temu wtoczył się pociąg z Tarnowa z pierwszymi Polakami deportowanymi przez Niemców do Auschwitz. W tym miejscu skończył on bieg.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda przed mszą świętą inaugurującą obchody 80. rocznicy pierwszego transportu polskich więźniów do KL Auschwitz we franciszkańskim Centrum św. Maksymiliana w Harmężach (woj. małopolskie) //Łukasz Gągulski /PAP

Prezydent w samotności, niosąc bukiet biało-czerwonych róż, przeszedł po torowisku, na który wjechał pierwszy transport do Auschwitz.

W niedzielę przypada 80. rocznica pierwszej deportacji Polaków. Niemcy umieścili 728 mężczyzn przywiezionych z Tarnowa w piwnicy budynku zajmowanego obecnie przez Małopolską Uczelnię Państwową. 14 czerwca 1940 r. uznawany jest za dzień, w którym obóz zaczął funkcjonować. Obecnie obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

Wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński złoży także wieniec pod tablicą upamiętniającą pierwszy transport Polaków do Auschwitz, która znajduje się na budynku uczelni. Inskrypcja na niej głosi: "14 czerwca 1940 roku hitlerowcy deportowali do KL Auschwitz 728 polskich więźniów politycznych z więzienia w Tarnowie. Oznaczono ich numerami od 38 do 758 i umieszczono w tym budynku. Od tego dnia rozpoczęła się rozbudowa obozu koncentracyjnego, który stał się największym nazistowskim obozem zagłady europejskich Żydów. W latach 1940-1945 osadzono w KL Auschwitz około 150 tysięcy Polaków, spośród których blisko 75 tysięcy zginęło w tym obozie".

Jak podkreślił Gliński, "Polacy stanowią drugą co do wielkości liczbę ofiar Auschwitz". "Spośród 150 tysięcy połowa zginęła lub została zamordowana. Zgładzono tu też ok. 300 tys. polskich Żydów - obywateli II Rzeczypospolitej. Dziś - w Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady - oddajemy Im cześć" - zaznaczył.



Kwiaty zostały złożone także przy pomniku rtm. Pileckiego. Monument składa się z ustawionego na cokole granitowego obelisku, którego zwieńczenie przypomina obozowe ogrodzenie. W części środkowej znajduje się wykonane z brązu popiersie Witolda Pileckiego w oficerskim mundurze. Na cokole umieszczona została tablica z brązu, na której inskrypcja głosi m.in., że rotmistrz - patron oświęcimskiej uczelni - był ofiarą dwóch totalitaryzmów - nazistowskiego i stalinowskiego. Monument odsłonięty został w 2018 r.

Małopolska Uczelnia Państwowa powstała w 2005 r. Początkowo funkcjonowała jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Pięć lat po otwarciu otrzymała imię rtm. Witolda Pileckiego.

Natomiast prezes IPN Jarosław Szarek złożył w niedzielę kwiaty na dworcu kolejowym w Tarnowie przed obeliskiem, upamiętniającym pierwszy masowy transport Polaków do KL Auschwitz.