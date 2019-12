Regułą w krajach demokratycznych jest to, że sędziowie nie zabierają głosu w sprawach politycznych i nie mieszają się w politykę - oświadczył Andrzej Duda, pytany o projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów, autorstwa PiS. Prezydent zaapelował również do szefa NIK Mariana Banasia.

Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda /Piotr Nowak /PAP

"Jeżeli choć niektóre z poważnych zarzutów, które są wobec prezesa Mariana Banasia podnoszone w mediach, okażą się prawdą, to ja nie mam żadnych wątpliwości, że ktoś, kto dopuścił się takich działań nie może pełnić funkcji prezesa tak bardzo ważnej instytucji, jaką jest NIK" - powiedział w poniedziałek prezydent, pytany o zarzuty stawiane szefowi NIK.

"Sprawa jest bardzo trudna, dotyczy kwestii konstytucyjnych, ale także i dotyczy bardzo ważnych spraw państwowych i w związku z tym apeluję w tej sytuacji, także i do pewnego zdrowego rozsądku i jednak poczucia odpowiedzialności, także i za sprawy państwa, także i do pana prezesa Banasia" - dodał Andrzej Duda.

"Sędziowie nie mieszają się w politykę"

Regułą w krajach demokratycznych jest to, że sędziowie nie zabierają głosu w sprawach politycznych i nie mieszają się w politykę - oświadczył prezydent Andrzej Duda, pytany o projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów, autorstwa PiS.

Posłowie PiS złożyli w ubiegłym tygodniu obszerny projekt nowelizacji przepisów o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze.Andrzej Duda podczas rozmowy z dziennikarzami w Belgii został zapytany o ten projekt.

"Regułą właśnie w krajach demokratycznych jest to, że sędziowie nie zabierają głosu w sprawach politycznych i nie mieszają się w politykę. To jest norma, która jest przestrzegana przede wszystkim w krajach na zachodzie Europy. Sędziowie nie uczestniczą w bieżącej polityce właśnie po to, żeby później, kiedy rozstrzygają sprawy dotykające polityki, nie było wątpliwości, że stoją po którejkolwiek z politycznych stron" - powiedział prezydent.

"Sytuacja wymaga bardzo głębokiej naprawy"

Jak dodał, jest to niezbędne, po to, aby sędziowie, "także i w oczach społeczeństwa mogli zachować to, co jest tak bardzo ważne, a więc bezstronność i poczucie społeczne, że są bezstronni w sprawach które rozstrzygają, dzięki czemu później w efekcie jest także możliwość budowania w społeczeństwie tego, że wyroki wydawane przez sądy, czyli przez sędziów są wyrokami sprawiedliwymi".

Taki system musi zostać w Polsce wreszcie wprowadzony" - podkreślił Andrzej Duda.

"Jeżeli mówimy o bezstronności politycznej sędziów, to niestety, ale w Polsce jest to sytuacja, która wymaga bardzo głębokiej analizy i bardzo głębokiej naprawy" - oświadczył prezydent