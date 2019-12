Prezydent, jak każdy, powinien poddawać się badaniom okresowym; w związku z badaniami miałem w sobotę spotkanie ze służbą zdrowia - powiedział na wieczornej gali w Warszawie z okazji 30-lecia odrodzenia samorządu lekarskiego prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda przemawia podczas gali Jubileuszu 30-lecia odrodzonego samorządu lekarskiego / Radek Pietruszka /PAP

"Samorząd (lekarski-PAP) istnieje nawet nie tyle w interesie lekarzy, ale w interesie pacjenta, po to by lekarz, jak najlepiej i z jak największa odwagą, ale i rozsądkiem mógł chronić jego zdrowie" - mówił Duda.

Reklama

Dodał, że jak każdy pacjent chce, by lekarz, który dba o jego zdrowie był lekarzem mądrym, dobrze wykształconym, świetnie przygotowanym, ale zarazem odważnym. "Ten lekarz musi wiedzieć, że nawet jeśli dba o zdrowie prezydenta Rzeczypospolitej, to jest to taki sam pacjent, jak każdy inny" - zaznaczył.

"Mówię o tym także m.in. dlatego, że i dzisiaj w związku z badaniami okresowymi miałem spotkanie z naszą służbą zdrowia, z lekarzami, którzy dbają o moje zdrowie" - poinformował.

Jak zauważył, "prezydent jest osobą szczególną, wszystkie oczy są na niego zwrócone, ale (...) podlega takiemu przyjrzeniu się jak każdy pracownik, po prostu powinien poddawać się badaniom okresowym".