Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP wręczono po raz 17. To wyróżnienie dla firm, które "przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki i budują pozytywny wizerunek rodzimego biznesu na arenie międzynarodowej". Kapituła pod przewodnictwem profesora Krzysztofa Opolskiego nagrodziła firmy w siedmiu kategoriach. Prezydent Andrzej Duda przyznał też nagrodę indywidualną.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda wraz z nominowanymi i laureatami podczas wieczornej gali wręczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w trakcie Kongresu 590 w Jasionce /Darek Delmanowicz /PAP

Nagroda Lider MŚP trafiła w ręce firmy DELTA Zbigniew Różycki. To przedsiębiorstwo z Katowic, założone przez właściciela Zbigniewa Różyckiego w 1992 roku. Zajmuje się produkcją drzwi stalowych, a także zamków i szyldów. Współpracuje m. in. z firmami chińskimi, niemieckimi, włoskimi, czeskimi oraz węgierskimi. Obecnie ponad 25 proc. produkcji przeznaczone jest na eksport. Firma zatrudnia 66 osób.



Wyróżnienie w kategorii Narodowy Sukces otrzymała firma LPP S.A. Spółka powstała w 1991 roku, w Gdańsku. W ciągu 25 lat swej działalności stała się jednym z najdynamiczniej rozwijających się polskich producentów i dystrybutorów odzieży. Produkty LPP sprzedawane są łącznie w 24 krajach, ale to w Polsce rozwijane są koncepcje marek i podejmowane wszystkie strategiczne decyzje. To tu powstaje ponad 2/3 wartości produktu tworzonego przez LPP. Grupa LPP tworzy ponad 25 tys. miejsc pracy, a w 2018 roku osiągnęła ponad 8 mld przychodu.

Laureatem nagrody Międzynarodowy Sukces został Olimp Laboratories Sp. z o. o. Firma ma swoją siedzibę w Dębicy (województwo podkarpackie). Powstała w 1990 roku. Zajmuje się produkcją suplementów diety, dietetycznych środków spożywczych oraz produktów leczniczych i wyrobów kwalifikowanych do żywności funkcjonalnej. Realizuje inwestycje na poziomie 500 mln zł, korzystając z funduszy krajowych i europejskich.



W kategorii Odpowiedzialny Biznes zwyciężyła firma Marco Sp. z o. o. To rodzinne przedsiębiorstwo z całkowicie polskim kapitałem powstało w 2000 r. w Gliwicach (województwo śląskie). Jest liderem w zakresie specjalistycznych elementów znakowania i identyfikacji produktów do przemysłu. Swoje produkty eksportuje m.in. do Czech, Litwy, Estonii, Bułgarii i Hiszpanii.

Za najlepszą Firmę Rodzinną kapituła uznała spółkę Ochnik S.A. Historia marki rozpoczęła się od zaprojektowania i uszycia pierwszego egzemplarza skórzanej kurtki. Pierwszy salon firmowy OCHNIK otwarty został w Galerii Łódzkiej, co dało impuls do stworzenia własnej sieci sprzedaży. Obecnie firma ma w Polsce 97 salonów własnych i 3 salony franczyzowe oraz sklep internetowy.

Laureatem nagrody Startup_PL została firma Warsaw Genomics Sp. z o. o. sp. k. Została założona w 2015 roku. Jej siedziba znajduje się w Warszawie. Świadczy usługi diagnostyki genetycznej oparte o nowoczesne metody. Wykorzystując autorskie narzędzia, poszukuje w genach człowieka mutacji odpowiedzialnych za powstawanie chorób. Spółka zatrudnia prawie 30 osób. Obecnie Warsaw Genomics wykonuje ponad 500 badań genomowych, co czyni ją największym w Polsce podmiotem oferującym wielkoskalowe badania genetyczne.

W kategorii Badania i Rozwój nagrodzono firmę Medical Inventi S.A. Spółka została założona w 2011 roku jako spółka spin-off w wyniku połączenia środowiska nauki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, naukowcy - autorzy patentu) z biznesem (inwestorzy prywatni). Siedziba spółki znajduje się w Lublinie. Od momentu powstania, działalność MI skupiona jest na przeprowadzeniu skutecznego procesu komercjalizacji innowacyjnego kompozytu kościozastępczego, któremu nadano nazwę FlexiOss®. Stanowi on oryginalne rozwiązanie w zakresie nowoczesnych preparatów implantacyjnych III generacji pod kątem składu i właściwości, a w szczególności wspomagania procesu regeneracji kości.

Podczas Gali wręczono także Nagrodę Indywidualną. Jej laureatem został Czesław Lang, kolarz torowy i szosowy, wicemistrz olimpijski z Moskwy, dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata, pierwszy zawodowy kolarz w Polsce. Obecnie jest dyrektorem generalnym firmy Lang Team oraz największego sportowego wydarzenia w Polsce - Tour de Pologne. Tour de Pologne jest wyścigiem o prestiżowym znaczeniu i przyciąga do Polski wiele czołowych drużyn oraz firm kolarskich.

Zdjęcie Czesław Lang odbiera nagrodę od prezydenta / Darek Delamnowicz / PAP