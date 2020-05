Andrzej Duda z premierem na piwie. Zdjęcie wywołało falę komentarzy

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki w sobotę dali się sfotografować przy wspólnym obiedzie ze szklankami piwa w ręku. Fotografia, udostępniona przez działaczy PiS, bardzo szybko doczekała się wielu komentarzy, również ze strony polityków.

Prezydent Andrzej Duda wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem złożyli w sobotę, 30 maja 2020, wizytę na terenie budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej.

Po wspólnym wystąpieniu prezydent i premier udali się na obiad i piwo, a zdjęciem z tego spotkania podzielili się w mediach społecznościowych działacze Prawa i Sprawiedliwości.

"Co to zdjęcie mówi nam o przywódcach naszego Narodu: prezydencie i premierze? Że współpraca to skała, na której będziemy budowali szczęście naszego Narodu! Niech Bóg ma Was, Panowie, w swojej opiece!" - czytamy we wpisie.

Zdjęcie wywołało falę komentarzy. Głos zabrali także politycy, wśród nich. m.in. poseł KO Sławomir Nitras.

"Za co pijemy? Za milion bezrobotnych? Za 40 proc. spadku dochodów samorządów? Za 70 mln stracone na sasinowe wybory?" - dopytywał na Twitterze Nitras.

Hasztagiem #PracaNieKłótnie zdjęcie opatrzył z kolei poseł PiS Tomasz Rzymkowski.

Również wicerzecznik PiS Radosław Fogiel zdecydował się odnieść do zdjęcia, które tak poruszyło opinię publiczną.