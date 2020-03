"Odbyłem dobrą rozmowę z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Zaapelowałem o jak najszybsze procedowanie w Senacie tzw. tarczy antykryzysowej" – przekazał w sobotę prezydent Andrzej Duda.

Sejm w sobotę rano, po całonocnych głosowaniach, uchwalił trzy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej, które mają wesprzeć służbę zdrowia w zwalczaniu epidemii koronawirusa, a także zniwelować negatywne skutki tej epidemii dla polskiej gospodarki.

Duda o rozmowie z Grodzkim poinformował na Twitterze. "Odbyłem dobrą rozmowę z panem marszałkiem Tomaszem Grodzkim. Zaapelowałem do pana marszałka o jak najszybsze procedowanie w Senacie tzw. tarczy antykryzysowej. Obaj zgodziliśmy się, że ustawa powinna trafić do mojego podpisu przed 1 kwietnia. To ważne. Liczy się każdy dzień" - napisał prezydent.

Premier Mateusz Morawiecki w sobotę rano, po przegłosowaniu w Sejmie wszystkich poprawek do specustawy dotyczącej koronawirusa, zwrócił się z apelem do marszałka Grodzkiego, aby jak najszybciej zwołał posiedzenie Senatu.

"Bardzo proszę pana marszałka, żeby zwołał Senat, najlepiej jeszcze dzisiaj, żeby nie tracić żadnej godziny, ponieważ od uchwalenia tej tarczy zależy, ile przedsiębiorstw będzie w stanie ocalić swój biznes" - mówił premier.

Grodzki odniósł się do apelu premiera podczas konferencji prasowej. "Jesteśmy w Senacie zdeterminowani do tego, by jak najszybciej uchwalić dobre prawo, które pomoże polskim pracownikom, pracodawcom, matkom będącym na zasiłkach, samorządowcom i na końcu - a może przede wszystkim - ochronie zdrowia" - oświadczył.