W czwartek Andrzej Duda uczestniczył w Zakopanem w XI Międzynarodowym Forum Górskim. W czasie spotkania górale wręczyli prezydentowi tradycyjny serdak. Prezent wyraźnie spodobał się głowie państwa.

Zdjęcie Spotkanie z przedstawicielami Związku Podhalan /Kancelaria Prezydenta/fot. Jakub Szymczuk /

Andrzej Duda umieścił na Instagramie zdjęcie, na którym wyraźnie zadowolony pozuje w tradycyjnym góralskim stroju.

Reklama

"Prezent od Górali ze Związku Podhalan. Idealnie na miarę"- napisał pod fotografią.

Autorem zdjęcia jest prezydencki fotograf Jakub Szymczuk.





Podczas otwarcia Forum prezydent przypomniał, że sam pochodzi z Małopolski i tereny Podhala, Spiszu oraz Orawy są mu bardzo dobrze znane. Zwrócił też uwagę na problem z komunikacją na tym terenie.



"Od wielu lat, właściwie od dziesięcioleci, mamy cały czas ten sam problem - jak chodzi o dojazd do Zakopanego. Taki stan rzeczy denerwuje mieszkańców i zniechęca potencjalnych turystów, żeby przyjechać w ten jeden z najpiękniejszych rejonów naszego kraju w celach wypoczynkowych, bo wiadomo, że tam gdzie trudno jest dojechać, to nie są miejsca najlepsze, zwłaszcza na krótki wypoczynek. Jak ktoś wybiera się na tydzień czy dwa, to jest w stanie to przeboleć, ale jak ktoś wybiera się pod Tatry na weekend i jeden dzień musi stać w korkach, to wybierze inne miejsce" - mówił Andrzej Duda.





Prezydent zwrócił także uwagę na konieczność zachowania dla przyszłych pokoleń walorów przyrodniczych południowej Polski.



"Proszę przedstawicieli władz lokalnych, aby rozmawiali ze swoimi mieszkańcami, tymi którzy od pokoleń tutaj żyją i dla których kwestie związane z zachowaniem tradycyjnej kultury i walorów przyrodniczych, estetycznych, widokowych Podhala są tak niezwykle ważne. Oni bardzo często żyją z turystyki i z tego, że ludzie chcą tutaj przyjeżdżać, bo jest to jeden z najpiękniejszych zakątków naszego kraju i ma niezwykle ciekawą tradycję, niezwykle ciekawą, absolutnie unikatową kulturę, którą przecież wszyscy chcemy zachować" - mówił.