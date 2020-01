Andrzej Rzepliński i Marek Chmaj wśród doradców Tomasza Grodzkiego

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wręczył w czwartek nominacje 15-osobowemu Zespołowi Doradców ds. ochrony konstytucyjności prawa. Na jego czele stanął prof. Marek Chmaj.

Zdjęcie Marszałek Senatu Tomasz Grodzki /Jacek Domiński /Reporter

Zespół, jak wynika z komunikatu Kancelarii Senatu, ma działać przy marszałku Senatu jako organ opiniodawczo-doradczy. Został powołany już 17 grudnia ub. roku, a w czwartek marszałek wręczył nominacje jego 15 członkom.

"Do zakresu jego działania należy sporządzanie na zlecenie Marszałka Senatu i Prezydium Senatu opinii w sprawie zgodności z Konstytucją ustaw uchwalonych przez Sejm i przekazanych Senatowi, projektów ustaw wniesionych do Marszałka Senatu oraz ustaw ogłoszonych w Dzienniku Ustaw, w odniesieniu do których są wątpliwości co do zgodności z Konstytucją" - głosi komunikat.

Przewodniczącym zespołu będzie prof. Chmaj, a w jego skład wchodzą doktorzy i profesorowie nauk prawnych, zatrudnieni w wyższych uczelniach na stanowiskach profesorów: dr hab. Ryszard Balicki, dr hab. Jacek Barcik, dr hab. Mariusz Bidziński, dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, dr hab. Marcin Dąbrowski, dr hab. Radosław Grabowski, dr hab. Tomasz Koncewicz, dr hab. Bartłomiej Nowotarski, dr hab. Sławomir Patyra, dr hab. Ryszard Piotrowski, dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. Andrzej Rzepliński (były prezes TK), prof. Bronisław Sitek, dr Tomasz Zalasiński.