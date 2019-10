Andrzej Szejna: Chcemy stworzyć "Lewicę"

- Chcemy stworzyć połączoną siłę o nazwie "Lewica" - zapowiedział w poniedziałek w Kielcach wiceszef SLD Andrzej Szejna. Nie wykluczył, że będzie to oznaczało powstanie jednego ugrupowania o tej nazwie.

Zdjęcie Andrzej Szejna /Tomasz Jarzębowski/Reporter /East News

Szejna podczas poniedziałkowej konferencji w stolicy regionu świętokrzyskiego zapowiedział że, już na początku nowej kadencji parlamentu 13 listopada, ugrupowania lewicowe złożą projekt ustawy dotyczący "inwestycji w służbie zdrowia".

"Aby w Polsce wszystkie leki wypisywane na receptę nie były droższe niż pięć złotych. Aby dla osób z niesprawnościami, kobiet w ciąży, seniorów, osób po przeszczepach i dla dzieci, leki były bezpłatne. To samo dotyczy sprzętu medycznego, chociażby takiego jak pompy insulinowe czy aparaty słuchowe" - powiedział wiceprzewodniczący SLD. Dodał, że lewica opowie się za zwiększeniem wydatków na służbę zdrowia. Zapowiedział też złożenie kolejnych projektów ustaw.

"Będą one dotyczyły między innymi od 1 stycznia 2020 roku płacy minimalnej na poziomie 2700 zł oraz emerytury minimalnej 1600 zł na rękę. To będą pierwsze projekty lewicy, które zostaną przez nas zgłoszone, zgodnie z naszymi obietnicami" - zapewnił Szejna. Zaznaczył, że to będzie sprawdzian dla ugrupowań lewicowych, czy "mogą liczyć na współpracę innych partii opozycjach, jak również Prawa i Sprawiedliwości".

Powstanie nowe ugrupowanie?

"Jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie przeciwne projektom lewicy, to okaże się, że nie jest żadną partią prospołeczną, sprawiedliwości społecznej, tylko partią, która składała propozycje bez pokrycia, propozycje, które nie są już dla nich ważne, bo wygrali wybory" - mówił poseł elekt, który poinformował też o zamiarach utworzenia "jednego wspólnego klubu parlamentarnego o nazwie 'Lewica".

"Zaczniemy od klubu parlamentarnego, później będzie to szło w kierunku zacieśniania współpracy partii politycznych. Nie wykluczamy, że na koniec ta współpraca partii politycznych będzie oznaczała jedno ugrupowanie o nazwie 'Lewica" - stwierdził Szejna. Dodał, że działania w tej sprawie "trzeba rozłożyć na dłuższy okres".

"Nie będziemy się spieszyć, ale chcemy przyjąć pewne założenia, które następnie zrealizujemy. Myślę, że w ciągu dwóch lat to się da zrobić. Ale na pewno przed końcem kadencji musi być już ukształtowana jedna formacja polityczna" - zapowiedział wiceprzewodniczący SLD.

Kim jest Szejna?

Szejna lider listy KW SLD w woj. świętokrzyskim uzyskał w wyborach 24 337 głosów i zdobył mandat poselski. Ugrupowanie uzyskało w regionie 9,95 proc. poparcia.

Szejna to były wiceminister w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Pełnił także funkcję wiceministra gospodarki, pracy i polityki społecznej. W latach 2004-2009 zasiadał w europarlamencie VI kadencji. W 2015 r. Szejna otwierał sejmową listę Zjednoczonej Lewicy w regionie. Otrzymał ponad 14,5 tys. głosów, ale nie zdobył mandatu (komitet nie przekroczył progu wyborczego). (PAP)