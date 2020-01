"To wygląda na Klątwę Dublera" - w ten sposób rzeczniczka SLD i posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska skomentowała na Twitterze informację o śmierci sędziego Trybunału Konstytucyjnego Grzegorza Jędrejka. Wpis został skrytykowany przez polityków i internautów.

"To wygląda na bolszewicki brak szacunku dla zmarłego" - ocenił senator Marek Pęk (PiS).

"@AM_Zukowska śmierć innej osoby tak panią bawi?" - skomentował na TT poseł PiS Jan Mosiński.

Poseł Stanisław Tyszka (Klub Parlamentarny Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15) napisał zaś, że "tego typu chamstwo jest przekleństwem naszej debaty publicznej". "Napędza wojnę polsko-polską i uniemożliwia jakąkolwiek racjonalną, propaństwową dyskusję. Pani Poseł @AM_Zukowska proszę przeprosić i skasować ten wpis" - dodał.

"Jeżeli to nie jest fejkowe konto. Czas oddać mandat posła. Szkoda kolejnych słów, aby taką podłość komentować" - napisał europoseł PiS Patryk Jaki.





"Rzeczniczka @__Lewica sprawiła, że nim skończył się dzień, tematem jest jej wpis o śmierci sędziego TK, a nie konwencja kandydata. Duża sztuka" - zauważyła z kolei dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra.



"Człowiek umarł. W takich chwilach się milczy, albo pisze kondolencje" - napisał Marcin Makowski z "Do Rzeczy".





Wśród wielu komentarzy pod wpisem m.in. takie: "rzecznik Żukowska chyba bardzo nie lubi Biedronia, skoro gotowa jest tak się poświecić, by przykryć jego rekomendację wyborczą". "Człowiek umarł. W takich chwilach się milczy, albo pisze kondolencje", "To wygląda na Klątwę Rzeczników", "To wygląda na brak klasy", "Radzę skasować, ale chyba już za późno", "W Boga nie wierzycie, ale w klątwy już tak?" czy "To jest ta słynna wrażliwość Lewicy?".

Grzegorz Jędrejek zmarł w niedzielę w godzinach porannych. W 1997 r. ukończył studnia prawnicze, a w 1998 r. studia historyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2002 r. uzyskał stopień doktora, a w 2011 r. obronił pracę habilitacyjną. Był asystentem i adiunktem na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W latach 2003-2017 pracował w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Od 2005 r. był zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2012 r. był profesorem nadzwyczajnym UKSW i kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego. W lutym 2017 r. został wybrany przez Sejm na sędziego TK; ślubowanie złożył 27 lutego 2017 r.

W kwietniu 2019 r. został powołany w skład Państwowej Komisji Wyborczej.