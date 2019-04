Anna Zalewska: Matury nie są zagrożone

"Nie widzimy zagrożenia dla egzaminów dojrzałości. Otrzymaliśmy informację od wszystkich strajkujących szkół, że wszędzie zaplanowane są rady pedagogiczne" - poinformowała w piątek szefowa resortu edukacji Anna Zalewska.

Zdjęcie Anna Zalewska /Stanisław Kowalczuk /East News

Zalewska, zapytana w piątek w programie "Karty na Stół" w Polsacie News o to, czy egzaminy dojrzałości są zagrożone, podkreśliła, że nie.

"Nie widzimy zagrożenia. Dzisiaj otrzymaliśmy informację od wszystkich strajkujących szkół - jest ich około 50 proc. - szkół ponadgimnazjalnych, że wszędzie zaplanowane są rady pedagogiczne na 23, 24 kwietnia" - poinformowała. Dodała, że w wielu szkołach "rady już się odbywają".

W piątek, 26 kwietnia, kończy się rok szkolny dla maturzystów. Tego dnia powinni oni otrzymać świadectwo ukończenia szkoły. Ukończenie szkoły jest warunkiem dopuszczenia do matury.

Szefowa MEN zaznaczyła, że trzyma kciuki za uczniów ósmej klasy podczas kolejnych dni egzaminów. Zapewniła, że szkoły są do nich przygotowane. Podziękowała również "za trzy dobre dni dla dzieci".

"Jesteśmy po egzaminach gimnazjalnych, dyrektorzy dokonali nadludzkiego wysiłku. Wolontariusze, nieprotestujący nauczyciele, kuratoria i wojewodowie. Wszystko odbyło się zgodnie z prawem i zgodnie z procedurami" - powiedziała.

"Zapraszamy ZNP do podpisania porozumienia"

Zalewska powiedziała, że w tej chwili jest na stole bardzo dobre porozumienie z 15-procentową podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli. "Właśnie dzisiaj skończyłam już dyskusję i rozstrzygnięcia dotyczące projektu ustawy, która już musi być w następnym tygodniu w Sejmie, by zdążyć do końca czerwca i żeby te podwyżki zostały wypłacone" - mówiła minister.

W jej ocenie obecny rząd zadbał o nauczycieli. "Od 2017 roku mówimy i konsekwentnie realizujemy te podwyżki" - podkreśliła.

"Zapraszamy ZNP do tego, żeby się podpisało - tak jak i Forum - pod porozumieniem, jak również zapraszamy - i tu mówię w imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego - do okrągłego stołu" - powiedziała Zalewska. "My chcemy poważnie porozmawiać o dużo większych podwyżkach w ciągu następnych lat" - dodała.

"Prośba do nauczycieli, żeby zerknęli do tego porozumienia; zapraszamy do tego, żeby przeczytać, przeanalizować" - apelowała.