Antoni Duda - były poseł PiS, a prywatnie stryj prezydenta Andrzeja Dudy - dostał pracę w radzie nadzorczej PKP Cargo. O szczegółach donosi środowy (26 sierpnia) "Super Express".

Zdjęcie Antoni Duda /Adrian Ciężki /Reporter

Jak przypomina gazeta, Antoni Duda do tej pory nie zajmował się tematyką kolei. Zanim został członkiem państwowej spółki, pełnił kilka funkcji. Swoje pierwsze kroki stawiał w przemyśle, by później przejść do pracy w opolskim oddziale ZUS.

Do 2002 r. był członkiem Rady Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Opolu, a od 2003 r. kierował Powiatowym Urzędem Pracy w tym mieście.

W 2015 r. dostał się do Sejmu z listy PiS.

Pytany przez "SE" o nagłą zmianę w swojej karierze, tłumaczy, że "przeszedł całą drogę - od majstra do mistrza". Dodaje, że do PKP Cargo zamierza wnieść spojrzenie "osoby z zewnątrz".

