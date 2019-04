Antoni Macierewicz o ochronie życia poczętego

Wiceprezes PiS Antoni Macierewicz powiedział, że Sejm w przyszłości będzie realizował "fundamentalne postulaty wiary". Chodzi przede wszystkim o ustawę dotyczącą ochrony życia poczętego - podkreślił polityk w Polskim Radiu 24.

Zdjęcie Antoni Macierewicz /AFP PHOTO / JANEK SKARZYNSKI /AFP

"Ta sprawa musi być załatwiona, ta sprawa musi zostać zrealizowana, co do tego nie mam cienia wątpliwości i nie chodzi o to, żeby burzyć stan rzeczy, który trwa przed wyborami, ale trzeba mieć świadomość, że to jest nasz obowiązek" - powiedział wiceprezes PiS.



Jak mówił w rozmowie Antoni Macierewicz - bez ochrony życia nie ma ochrony ani pracy, ani polityki, ani bezpieczeństwa, ani wzrostu gospodarki.



Wiceprezes PiS dodał, że ochrona życia jest fundamentem ładu społecznego.

Zdaniem polityka skutki braku ochrony życia poczętego są widziane w innych państwach, na przykład Francji i Niemczech.