Nasza wiara wsparta rozumem mówi: wszystko zawdzięczamy Bogu. Jego darem jest nasza wyjątkowość pośród wszystkich innych istot tej ziemi - podkreślił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas homilii, wygłoszonej na pasterce w katedrze wawelskiej.

Zdjęcie Abp Marek Jędraszewski podczas niedawnego opłatka z mieszkańcami Krakowa / Jacek Bednarczyk /PAP

"Wspominając i świętując wydarzenie betlejemskiej nocy, rozumiemy wielkość naszej człowieczej godności, która tak niezwykle została wyniesiona dzięki temu, że przed wiekami Syn Boży stał się człowiekiem" - mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski.

Reklama

Zwracając się do licznie zgromadzonych w katedrze wawelskiej wiernych podkreślał, że Jezus "stał się jednym z nas, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu - ale też jedynym pośród miliardów ludzkich istnień". "Nasza wiara wsparta rozumem mówi: wszystko zawdzięczamy Bogu. Jego darem jest nasza wyjątkowość pośród wszystkich innych istot tej ziemi i nasze nad nią panowanie" - wskazywał metropolita.

Jak przypomniał, Bożą łaską jest "wspólnota Kościoła, w którym możemy wychwalać wielkie dzieła Ojca bogatego w miłosierdzie; to On dokonał naszego zbawienia i On dał nam nadzieję na wieczną szczęśliwość".

"Droga ku wolności w wymiarze ziemskim"

W homilii metropolita przypomniał historię Izraelitów, m.in. czas ich wyjścia z Egiptu, wskazując, że "w dziejach narodu wybranego" Bóg działał wielokrotnie, "objawiając swoją potęgę i moc".

Podkreślił, że "moc słowa" umożliwiła im wejście na "drogę ku wolności w wymiarze ziemskim". "W ojczyźnie, do której zmierzali, pośród trudnej niekiedy codzienności, wezwani byli do wiernego oczekiwania na inną, tym razem pełną wolność, którą miał przynieść Mesjasz Pański" - mówił Jędraszewski.

Jak wskazywał abp Jędraszewski, to właśnie on "miał wyzwolić Izraelitów od jeszcze gorszych kajdan niż te, których doświadczyli w Egipcie". "Miał przynieść zwycięstwo nad śmiercią, będącą następstwem nieposłuszeństwa pierwszych rodziców" - dodał.

"Wyjątkowe doświadczenie"

Podkreślał, że chwilą, która "przyniosła spełnienie narodu wybranego" był moment narodził Jezusa. "Słowo stało się wtedy ciałem i obrało sobie mieszkanie pośród swego ludu. Świadkami tej prawdy byli najpierw prości pasterze spod Betlejem" - przypomniał arcybiskup.

"Co przeżywali w głębi swych serc? Co czuli? (...) To chrześcijańska tradycja w swych niezliczonych obrazach, rzeźbach, a także w pieśniach pokazuje ich zachwyt, ich postawę najwyższej czci i adoracji, ich prostotę, wyrażającą się w pełnych miłości i dobroci gestach" - zwracał uwagę metropolita.

Z kolei dla Józefa i Maryi - jak wskazywał abp Jędraszewski - "musiało to być wyjątkowe doświadczenie, będące kolejnym potwierdzeniem, że wszystko to, co do tej pory usłyszeli o swoim wybraniu i powołaniu, rzeczywiście było dziełem Najwyższego".

"Tak oto zarówno pełna zaufania Bożemu słowu wiara Maryi i Józefa, jak i ufna wiara pasterzy, znajdowały potwierdzenie w znakach, które odczytywali mocą swojego rozumu" - podkreślił arcybiskup.

Przed pasterką na Wawelu abp Jędraszewski spotkał się z krakowianami i turystami przed żywą szopką oo. franciszkanów.