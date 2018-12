- Jestem zaskoczony, że na "Kler" poszło kilka milionów widzów, ale to mi wytłumaczyło sukces filmu "Żyd Süss" w okresie hitlerowskim - powiedział w programie "Wydarzenia i Opinie" Polsat News przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki.

Zdjęcie Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki /Mariusz Gaczyński /East News

Zdaniem arcybiskupa nawet po filmie "Kler" w Polsce nie zmieniło się przywiązanie do religii.

Reklama

Na pytanie Bogdana Rymanowskiego, czy ksiądz widział ten film, metropolita poznański odpowiedział: "ja nie jestem pozbawiony rozumu".

Dodał, że jest zaskoczony popularnością filmu Wojtka Smarzowskiego, który obejrzało kilka milionów widzów.

- Ale to mi wytłumaczyło sukces filmu "Żyd Süss" w okresie hitlerowskim. Kiedy nakręcono film mający denigrować Żydów. Oni zostali przedstawieni w trzech osobach. Według tych najgorszych, jakoby rzekomo ich skłonności. I to zostało tak zręcznie spreparowane, że ludzie byli tym wstrząśnięci i wielu ludzi odstręczyło to wtedy od Kościoła i ułatwiło postęp hitleryzmu - stwierdził arcybiskup.

Zapytany o sprawę księdza Henryka Jankowskiego, wobec którego wysuwane są oskarżenia m.in. o gwałt i molestowanie nieletnich, arcybiskup odpowiedział:



- Jedną rzeczą jest jego rys solidarnościowy i to jest jedna rzeczywistość, a druga rzeczywistość to jest ta tych rzekomych, czy prawdziwych, oskarżeń. Nie wiem, czy to chodzi o pedofilię, czy efebofilię, bo to są też różne rzeczy - powiedział metropolita.

- Myślę, że to da się ustalić, bo jeśli znajdą się ofiary i przedstawią argumenty, to sprawa zapewne znajdzie swoje rozwiązanie - dodał.