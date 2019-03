Ardanowski komentuje rezygnację szefa KOWR

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski powiedział dziennikarzom, że Piotr Serafin sam zdecydował o rezygnacji ze stanowiska dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Od wczoraj pełniącym obowiązki szefa tej instytucji jest dotychczasowy zastępca dyrektora KOWR Grzegorz Pięta.

Jan Krzysztof Ardanowski

Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że dymisja to była osobista decyzja Piotra Serafina.

"Może go obowiązki przerosły. Ja go bardzo szanuję, jest moim, mogę powiedzieć, przyjacielem, bardzo go cenię, ale poprosił o zwolnienie, mówiąc, że nie da rady tak ogromnej ilości obowiązków realizować, no też nie mogę nikogo zmuszać" - stwierdził minister Ardanowski.

Dodał, że obecnie trwają poszukiwania odpowiedniego kandydata na stanowisko dyrektora KOWR.