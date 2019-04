Po bestialskim mordzie na prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu znaczna część klasy politycznej deklarowała konieczność obniżenia sporu politycznego; bardzo żałuję, że po raz kolejny zabrakło refleksji - ocenił szef MSWiA Joachim Brudziński, odnosząc się do ataku na b. prezydenta Siedlec.

Joachim Brudziński

Były prezydent Siedlec, obecnie radny sejmiku wojewódzkiego Wojciech Kudelski został zaatakowany w poniedziałek przed godz. 8. Samorządowiec z obrażeniami ciała trafił do szpitala i przeszedł operację. Jak informował po południu dyrektor ds. medycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Mariusz Mioduski, stan zdrowia poszkodowanego się ustabilizował. Dodał, że Wojciech Kudelski "czuje się lepiej".

Brudziński o motywach sprawcy

Pytany w TVP1 o motywy domniemanego sprawcy, Brudziński podkreślał, że będzie o nich we wtorek rozstrzygać prokuratura. "Wszystko na to wskazuje, że doszło tam do jakichś emocji związanych z mieszkaniem, z kamienicą, w której sprawca miał mieszkać i winił za jakieś niekoniecznie atrakcyjne z jego punktu widzenia rozstrzygnięcie urzędnicze prezydenta Wojciecha Kudelskiego" - dodał. Szef MSWiA podziękował jednocześnie funkcjonariuszom policji za "bardzo sprawną akcję".

Jak podkreślił, tragedia w Siedlcach to "kolejny przejaw kolejnego niewytłumaczalnego barbarzyństwa". "Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że żałuję, bardzo żałuję, że to postanowienie, emocje, które pojawiły się po tej innej niewyobrażalnej tragedii, jaką był bestialski mord na prezydencie Pawle Adamowiczu - kiedy przynajmniej znaczna część klasy politycznej deklarowała konieczność obniżenia sporu politycznego, konieczność zmiany języka - że zabrakło tej refleksji" - ocenił.

Zaznaczył przy tym, że pamięta, ile "złych słów" padało wtedy pod adresem jego środowiska politycznego. "Dzisiaj - nie wiem, czy dlatego, że pan prezydent Wojciech Kudelski wywodzi się z PiS - jakoś ciszej w mediach na ten temat" - powiedział szef MSWiA.

"Żałuję, że zabrakło refleksji"

"Jest mi bardzo przykro i bardzo żałuję, że takiej refleksji zabrakło u bardzo poważnych polityków" - podkreślił, dodając, ma na myśli m.in. sytuację, w której marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik udostępnił na Twitterze grafikę ukazującą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ustylizowanego na Adolfa Hitlera. "I nie dzieje się nic, nawet on sam nie widzi najmniejszej potrzeby przeproszenia za to, a to jest przecież nic innego jak podgrzewanie takich emocji" - ocenił.

Mężczyzna podejrzewany o napaść na byłego prezydenta Siedlec został w poniedziałek zatrzymany przez policję. Jak podkreśliła prokuratura, czynności procesowe z udziałem zatrzymanego będą wykonywane we wtorek.

Związany z PiS Wojciech Kudelski pełnił urząd prezydenta Siedlec w latach 2006-2018. W ubiegłorocznych wyborach samorządowych nie ubiegał się o kolejną kadencję włodarza tego miasta; zdobył natomiast mandat radnego sejmiku Mazowsza.