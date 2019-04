Dejan Apastasi S., który w poniedziałek zaatakował byłego prezydenta Siedlec, mógł mieć problemy psychiczne. "Są pewne okoliczności, które wskazują, że mógł mieć, bądź może mieć zaburzenia psychiczne" - powiedziała PAP Krystyna Gołąbek z siedleckiej prokuratury.

Zdjęcie Śledztwo prowadzi siedlecka prokuratura; Zdj. ilustracyjne /Leszek Szymański /PAP

Na jaw wychodzą nowe informacje dotyczące napastnika, który w poniedziałek zaatakował byłego prezydenta Siedlec i ugodził go nożem. Dejan Apastasi S. może mieć zaburzenia psychiczne. "Są pewne okoliczności, które wskazują, że mógł mieć, bądź może mieć zaburzenia psychiczne" - powiedziała PAP Krystyna Gołąbek z siedleckiej prokuratury. Dodała też, że prokuratura nie dysponuje materiałami na temat tego, czy podejrzany leczył się psychiatrycznie.

"Zupełnie irracjonalne zachowanie. Ten mężczyzna przyznał się policjantom, że dokonał tego ataku (...) Prokuratura zapewne przedstawi zarzuty. To będą bardzo poważne zarzuty (..) Była kiedyś jeszcze w 2016 roku jedna z interwencji z udziałem tego mężczyzny. Wówczas został zabrany do szpitala psychiatrycznego" - powiedział we wtorek rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka na antenie TVP Info.

Ponadto ponad rok temu w siedleckim Urzędzie Stanu Cywilnego sprawca ataku na byłego prezydenta Siedlec miał zmienić imię Marcin na Dejan Apastasi. "Rok temu ten mężczyzna miał zupełnie inne imię. Na własną prośbę zmienił sobie to imię w urzędzie, dlatego teraz występuje pod takimi danymi" - stwierdził Mariusz Ciarka.

Informację tę potwierdziła Agnieszka Świerczewska z komendy policji w Siedlcach. "Została potwierdzona tożsamość osoby zatrzymanej. Mężczyzna jest narodowości polskiej, a z naszych informacji wynika, że imię zmienił na własny wniosek" - powiedziała.

Były prezydent Siedlec, obecnie radny sejmiku wojewódzkiego Wojciech Kudelski został zaatakowany w poniedziałek przed godz. 8. Samorządowiec z obrażeniami ciała trafił do szpitala i przeszedł operację. Były prezydent Siedlec czuje się lepiej. We wtorek o godz 12.00 rozpoczęło się jego przesłuchanie. Dopiero po przesłuchaniu Wojciecha Kudelskiego prokurator prowadzący śledztwo przeprowadzi czynności z udziałem podejrzewanego Dejana Apastasiego S.