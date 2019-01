Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem podczas finału WOŚP. Był reanimowany i został przewieziony do szpitala. Jest operowany w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

Zdjęcie Prezydent Gdańska jest w szpitalu / Adam Warżawa /PAP

"Straszne wiadomości z Gdańska. Myślami jesteśmy z Prezydentem Pawłem Adamowiczem i jego najbliższymi" - napisała na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.





"Ten człowiek, który trzymał nóż, cały czas chodził po scenie" - powiedziała pani Joanna, która była świadkiem ataku na Pawła Adamowicza .

Kobieta zaznaczyła, że reakcja ochrony nastąpiła "po dłuższej chwili". "On chodził po scenie i trzymał nóż w prawym bodajże ręku, jak dobrze pamiętam, i tylko wykrzyczał, że siedział pięć lat w więzieniu przez PO" - dodała.

Mężczyzna, który zaatakował prezydenta Adamowicza, był skazany za napady na banki w Gdańsku, zorganizowane w 2013 r. - dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do prokuratury.

- Dla nas najważniejsze jest teraz ustalenie, w Jaki sposób ten mężczyzna znalazł się tak blisko prezydenta Gdańska. Wiemy, że posługiwał się plakietką "media". i Najważniejsze pytanie - co pchnęło tego mężczyznę do takiego kroku - powiedziała funkcjonariuszka gdańskiej policji w rozmowie z TVN24.

27-letni napastnik jest w rękach policji. Oficjalne przesłuchanie odbędzie się prawdopodobnie jutro - donosi reporter TVN24.



Burmistrz Londynu napisał: "Jestem zszokowany informacjami o ataku na Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, tego wieczoru. Solidaryzuję się z jego miastem, rodziną i zwolennikami. Modlimy się za jego szybki powrót do zdrowia".



Atak na prezydenta Gdańska skomentował na Twitterze wiceszef KE Frans Timmermans.



Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zaapelował do polityków, liderów i wszystkich obywateli o zero tolerancji dla nienawiści w życiu publicznym.



- W śledztwie będą wyjaśniane dwa wątki. Pierwszy wątek dotyczy tego, jak impreza była zabezpieczona i czy właściwie zareagowała ochrona. Drugi wątek dotyczy tego, w jaki sposób napastnik mógł podejść tak blisko sceny, a w czasie "Światełka do nieba" wbiec na samą scenę - poinformował reporter TVN24.



- Aktualnie trwa przesłuchanie napastnika w jednej z gdańskich komend policji. Cały czas mówi o swojej nienawiści do PO - informuje reporter TVN24.



- Napastnik był sprawcą czterech napadów na placówki bankowe. Niedawno opuścił zakład karny. Korzystał z opieki specjalistycznej psychologów. Prawdopodobnie ma zdiagnozowaną ciężką chorobę - poinformował dziennikarz TVN24.



Przypomnijmy, że w niedzielę o godz. 20.00 w Gdańsku, podczas "Światełka do nieba", napastnik wszedł na scenę, podbiegł do prezydenta Pawła Adamowicza i ugodził go nożem . Następnie wziął mikrofon i krzyczał, że siedział niewinnie w więzieniu przez Platformę Obywatelską, "dlatego właśnie zginął Adamowicz".

27-letni napastnik przebywa obecnie w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych i pozostaje do dyspozycji prokuratury. Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - poinformował rzecznik komendanta głównego policji, mł. insp. Mariusz Ciarka.



Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekazał, że prokuratorzy zabezpieczyli nóż, którym został ugodzony prezydent Gdańska.



Jak nieoficjalnie informuje "Dziennik Bałtycki", prezydent Adamowicz dostał trzy ciosy nożem - jeden w klatkę piersiową, dwa w brzuch. "Sytuacja jest skrajnie trudna, ale udało się przywrócić akcję serca rannego" - czytamy.



Prezydent Andrzej Duda poinformował, że lekarzom udało się przywrócić akcję serca ciężko rannego prezydenta Gdańska .



"Jesteśmy wstrząśnięci tym przerażającym zdarzeniem. Nic i nigdy nie może usprawiedliwić zbrodni" - napisała rzeczniczka PiS Beata Mazurek. "Dziś prezydent Adamowicz nie jest naszym przeciwnikiem politycznym, ale ofiarą zbrodniczej agresji" - dodała.

"Atak w Gdańsku należy uznać za haniebny i zasługujący na zdecydowane potępienie. Mam nadzieję, że prezydentowi Adamowiczowi uda się szybko wrócić do zdrowia. Jestem przekonany, że wszelkie okoliczności zdarzenia zostaną wyjaśnione. Myślami jestem z bliskimi Pana Adamowicza" - powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch . Jak podkreślił, prezydent Andrzej Duda jest na bieżąco informowany w sprawie ataku.

"W niedzielę na krótko zatrzymaliśmy finał" - mówił w specjalnym oświadczeniu szef WOŚP Jerzy Owsiak .



Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz (PO) przyjechał w niedzielę wieczorem do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie trwa operacja rannego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przekazał w rozmowie z Polsat News, stan Adamowicza jest bardzo poważny.



- Sadzę, że to będzie długa operacja - powiedział Borusewicz.

Pytany, czy potwierdza, że prezydent Gdańska został ugodzony w okolice serca, odparł, że wolałby nie wypowiadać się na ten temat.

- Na razie prezydent jest operowany. Wszyscy wspólnie czekamy na rezultat tej operacji. To był barbarzyński atak i dla nas wszystkich jest to niezwykle trudna sytuacja - przekazała rzeczniczka Pawła Adamowicza Magdalena Skorupka-Kaczmarek.



- Stan pana prezydenta prezydenta jest bardzo poważny - poinformował w TVN24 lekarz Jerzy Krupiński. - Wykonywane są wszelkie możliwe czynności, służby medyczne robią wszystko, by stan pana prezydenta wrócił do normy - dodał.



Apel WOŚP zamieszczony na Twitterze w związku z atakiem na prezydenta Gdańska:



Atak na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza przeprowadził mężczyzna, który podczas odliczania do "Światełka do nieba" o godz. 20.00 wtargnął na scenę.



"Platforma Obywatelska mnie torturowała, dlatego właśnie zginął Adamowicz" - mówił po ataku przez mikrofon.

Napastnik to 27-letni mieszkaniec Gdańska - podaje RMF FM.



Rzecznik prasowy prezydenta Gdańska Magdalena Skorupka-Kaczmarek poinformowała, że trwa operacja ugodzonego nożem Pawła Adamowicza.

"Szanowni Państwo! Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci atakiem na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jaki miał miejsce podczas finału WOŚP w Gdańsku. W tej chwili prezydent jest operowany i jeśli będę mogła przekazać Państwu informacje na temat jego stanu zdrowia, zrobię to niezwłocznie. Jednocześnie w imieniu Prezydenta i jego rodziny proszę o zrozumienie i uszanowanie tej trudnej dla wszystkich sytuacji i nie niepokojenie rodziny i bliskich osób" - poinformowała rzecznik w komunikacie.