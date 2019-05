Atak nożownika w Poznaniu. Jedna osoba nie żyje

Nożownik, sprawca sobotniego śmiertelnego ataku nożem na przystanku autobusowym przy Al. Solidarności w Poznaniu został zatrzymany - poinformował rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

Zdjęcie Miejsce zdarzenia w Poznaniu /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Jak podaje RMF FM, napastnik i ofiara znali się, ale na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do ataku.



Reklama

Do ataku nożownika doszło ok. godz. 18 na przystanku MPK przy Alejach Solidarności w Poznaniu. Zaatakowany mężczyzna został ugodzony nożem; zmarł w wyniku poniesionych obrażeń w drodze do szpitala. Miał około 40 lat.

"Nożownik, sprawca dzisiejszego śmiertelnego ugodzenia nożem na Al. Solidarności został zatrzymany. Policjanci biorący udział w obławie schwytali go w jednym z mieszkań na poznańskich Winogradach. Ma 41 lat" - poinformował Borowiak.

Okoliczności zdarzenia są nadal wyjaśniane przez policję i prokuraturę.

O zdarzeniu jako pierwsze poinformowało radio RMF FM.