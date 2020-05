Auschwitz: Robotnicy odkryli schowek w kominie

Niezwykłe znalezisko na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Podczas prac renowacyjnych w jednym z budynków odkryto schowek. Więźniowie przechowywali w skrytce noże, widelce, haki i inne przedmioty, być może mające im pomóc w ucieczce z obozu.

Zdjęcie Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz /Beata Zawrzel /Reporter

Odkrycia dokonano 21 kwietnia 2020 roku w Bloku 17 głównego obozu Auschwitz, gdzie ma mieć miejsce wystawa zorganizowana przez Narodowy Fundusz Republiki Austriackiej na rzecz Ofiar Narodowego Socjalizmu.

W trakcie prac renowacyjnych w barakowym kominie natrafiono na schowek, w którym więźniowie ukryli noże, widelce, haki, nożyczki, kawałki skóry i inne metalowe przedmioty.

Wszystkie znaleziska zostały przekazane pracownikom działu konserwacji Muzeum Auschwitz.

Johannes Hofmeister z Narodowego Funduszu Republiki Austriackiej na rzecz Ofiar Narodowego Socjalizmu twierdzi, że ukrycie przedmiotów właśnie w kominie nie jest zaskoczeniem. W baraku więziono bowiem kominiarzy.

Bez naukowej analizy historyków i konserwatorów, na razie trudno określić przeznaczenie przedmiotów ukrytych w skrytce. Wydaje się, że mogły one służyć do naprawy ubrań, były wykorzystywane jako narzędzia ślusarskie albo miały służyć w czasie planowanej ucieczki. Mogły też być po prostu środkami do handlu wymiennego z innymi więźniami.

ArWr