Autorzy reportażu "Polscy neonaziści" laureatami Nagrody Radia ZET im. A. Woyciechowskiego

Bertold Kittel, Anna Sobolewska i Piotr Wacowski - autorzy reportażu "Superwizjera" TVN "Polscy neonaziści" - zostali laureatami 14. edycji Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Werdykt kapituły nagrody ogłoszono w środę podczas uroczystej gali w warszawskiej Zachęcie.

Zdjęcie Bertold Kittel, Anna Sobolewska, Piotr Wacowski /Piotr Molecki /East News

Reportaż "Superwizjera" "Polscy neonaziści" wyemitowany został 20 stycznia 2018 r. na antenie TVN24. Nagrodzony materiał pokazywał m.in. obchody 128. rocznicy urodzin Adolfa Hitlera zorganizowane w lesie pod Wodzisławiem Śląskim przez polskich ekstremistów. Jego autorami są Bertold Kittel, Anna Sobolewska i Piotr Wacowski - dziennikarze programu "Superwizjer" telewizji TVN.

W tym roku honorowe wyróżnienia kapituła konkursu przyznała Grzegorzowi Głuszakowi za reportaż "Superwizjera" TVN "25 lat za niewinność" wyemitowany 10 marca 2018 r. na antenie TVN24 oraz Pawłowi Reszce za książkę "Mali Bogowie 2".

Zwycięzcy, oprócz honorowej statuetki, otrzymali nagrodę finansową w wysokości 50 tys. zł netto.

Do 14. edycji konkursu nominowano autorów jedenastu materiałów. W skład kapituły nagrody weszli redaktorzy naczelni i przedstawiciele największych polskich mediów. Po raz pierwszy Nagrodę Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego wręczono w 2005 r. Jej celem jest uhonorowanie dziennikarzy "za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie tego, co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane".

Członkowie Kapituły nie mogą nominować dziennikarzy ze swoich redakcji i redakcji powiązanych.

Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego znaleźli się: Alicja Kos i Wojciech Cieśla (2005); Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski (2006); Adam Wajrak (2007); Ewa Stankiewicz i Anna Ferens (2008); Ewa Ewart (2009); Paweł Reszka i Michał Majewski (2010), Jerzy Baczyński - Nagroda specjalna "Dziennikarz XX-lecia" (2010), Andrzej Poczobut (2011), Wawrzyniec Smoczyński (2012), Mariusz Szczygieł (2013), Wojciech Sroczyński (2014), Bianka Mikołajewska (2015), Iwona Szpala i Małgorzata Zubik (2016) oraz Wojciech Bojanowski (2017).