- Pytam się, ilu z tych księży siedzi w więzieniu? - mówił podczas czwartkowych obrad w Sejmie Sławomir Nitras. Poseł PO trzymał w ręce dziecięce buciki, które chciał przekazać Jarosławowi Kaczyńskiemu. Politycy nie dopuścili go do ławy PiS.

Zdjęcie Sławomir Nitras /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

Czwartkowe posiedzenie Sejmu dotyczyło rządowego projektu noweli Kodeksu karnego m.in. w sprawie pedofilii.



- Raport kościelny mówi o 382 księżach-pedofilach. W więzieniu jest dwóch. Pytam się, gdzie jest tych 300 pozostałych? - zwrócił się Nitras do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.



- To prawie 700 dzieci, to jest wyrzut sumienia nas wszystkich - dodał, po czym marszałek wyciszył jego mikrofon.



Poseł ruszył w kierunku Jarosława Kaczyńskiego, któremu chciał przekazać dziecięce buciki - symbol pedofilii.

Reklama

Siedzący obok prezesa PiS wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki chwycił bucik i rzucił nim w Nitrasa.



Kaczyńskiego osłaniali szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski oraz wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.

Do sytuacji w Sejmie odniosła się m.in. posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. "Chciał dopaść prezesa" - napisała na Twitterze.



"Ordynarne, chamskie zachowanie" - ocenił wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.